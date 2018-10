Summary: Technologičtí obři Amazon i Alphabet investory nepotěšili

EVROPA:



Total (Investiční tipy) 3Q18



Reportovat do tohoto trhu je dosti nevděčný úděl. Přesvědčit se o tom mohl i francouzský ropný koncern Total. Přestože překonal tržní očekávání prakticky ve všech ohledech, na růst to nestačilo. Provozní zisk ve výši 4,6 mld. USD přistál 4 % nad odhady, to samé platí pro čistý zisk. Co je důležitější, překvapení se odehrávalo ve všech divizích, počínaje těžbou a konče rafinací.



Samotná těžba vykázala provozní zisk na úrovni 2,9 mld. USD, když se mohla opřít o pokračující nárůst produkce v uplynulých letech z rozvíjených obřích projektů v čele s Forts Hill (Kanada), Kaombo (Angola), Ichthys (LNG v Austrálii) a Yamal LNG (Rusko). Výhled pro nárůst produkce v letošním roce byl vylepšen na +8 %.



Volný cash flow dosáhl výše 4,5 mld. USD a opět tak s přehledem překonal očekávání, a zároveň i dividendové potřeby. Část překvapení má na svědomí silnější provozní cash flow, část nižší kapitálové výdaje. FCF ve 3Q18 byl nejlepší od roku 2011, kdy stála ropa přes 100 USD/brl.



Akcie přesto reagují 2,5% poklesem. Nám se výsledky líbí a titul ponecháváme v Investičních tipech s nezměněným doporučením koupit.



USA:



Amazon 3Q18



Neohrožený vládce internetového maloobchodu si nevybral zrovna nejlepší čas pro publikování slabších výsledků. Negativní nálada na trhu způsobuje, že i lehké zaváhání se tvrdě trestá. Tržby poskočily vzhůru o dalších 30 % yoy, přičemž těsně nedosáhly na konsensus. Prostřednictvím úspor na marketingových a přepravních nákladech, se podařilo dost význačně navýšit provozní marži. Zatímco v předešlém roku nedosahovala ani jedno procento, dnes je již na 6,5 %. To se možná nezdá moc, avšak provedeno do provozního zisku, to znamená nárůst o více než 3 mld. USD. To se podepsalo i na čistém zisku na akcii, jenž skočil z 0,52 USD až na 5,75 USD. Konsensus přitom počítal s nárůstem jen na 3,11 USD. Z pohledu profitability se tedy jedná o jednoznačný úspěch.



Jak jsme již naznačili, odbavování zásilek přešlo v tomto kvartálu velkou změnou. Amazon osekal svou nabídku zdarma doručovaných balíčků a spolu s faktem, že větší váhu získávají předplatitelské služby (např. Amazon Prime), se podařilo zpomalit růst přepravních nákladů na +22 % yoy (2Q18: +31 % yoy; 1Q18: +38 % yoy). Bohužel, management možná tak celkem nepočítal s tím, jak moc si na tento benefit přivykli jeho zákazníci. Na zralém americkém trhu se to projevilo na vyšší profitabilitě (+5,5 p.b. yoy na 5,9 %), nicméně cenou za to bylo zpomalení růstu tržeb na +35 % yoy (2Q18: +44 % yoy; 1Q18: +46 % yoy). Identicky na tom byl i zbytek světa, kde se provozní ztráta sice výrazně zúžila a marže se ze záporných 6,8 % dostala na -2,5 %, nicméně růst tržeb přibrzdil až na +15 % yoy (2Q18: +21% yoy; 1Q18: +21% yoy). Zmiňované výnosy z předplatného si drží skvělé tempo na úrovni +52 % yoy. Cloudové služby Amazonu (tzv. AWS) si co do posilování tržeb vedou nadále velice dobře. Nynější nárůst o 46 % yoy se nijak nevymyká z průměru a segment se navíc těší z mnohem širší provozní marže (+5,5 p.b. yoy na 31 %).



Co trhy nejvíce rozhodilo, je dost pravděpodobně neuspokojivý výhled na další kvartál. Střední hodnoty u očekávaných tržeb i provozní zisku jsou hluboce pod konsensem (tržby 69,5 mld. USD proti 73,8 mld. USD; provozní zisk 2,85 mld. USD proti 3,8 mld. USD). Z pohledu růstu je to u tržeb +15 % yoy a u provozního zisku +34 % yoy. Zdá se, že management se chce více zaměřovat na budování spodní části výsledovky, což je určitě úctyhodné, nicméně očividně za to bude platit velkou cenu zpomalením růstu tržeb. V tento moment se navíc zdá, že tato daň je až příliš vysoká. Naše povídání ale zakončíme na pozitivní notu. 7 z posledních 8 kvartálů dokázal Amazon překonat horní hranici svého výhledu provozní zisku. V průměru to bylo o 37 %, což by při současných odhadech dostalo provozní zisk až na 4,9 mld. USD (případných +130 % yoy). Takovéto zlepšení profitability už jednoznačně vypadá zajímavěji.



Nepřesvědčivý výhled je v době negativního sentimentu po zásluze potrestán a akcie padají o 9 %.



Alphabet (Investiční tipy) 3Q18



Internetový gigant si pro nás představil sérii uspokojivých čísel, která však nikoho na zadek neposadí. Čisté tržby ve výši 27,2 mld. USD (+20 % yoy) velice těsně nedosáhly na konsensus, avšak zásluhu na tom mají velké měnové výkyvy, především pak brazilský real a argentinské peso. Poplatky webům (tzv. TAC), které na svých stránkách uveřejňují reklamu, značně zpomalily svůj růst, a to na +20 % yoy (předtím +26 % yoy). Zdá se, že management už tak netlačí na rozšiřování distribuce. Z toho plyne pozitivní dopad na hrubou marži, která si meziročně polepšila až na 57,7 %. Tento bonus však úplně smazaly vyšší náklady na prodej/marketing a výzkum/vývoj. Čistému zisku na akcii musí nakonec pomáhat daňová reforma, aby se vyhoupl o 25 % yoy na 11,86 USD (konsensus 10,45 USD). Úspěchy postavené na daňové reformě však trhu v této chvíli již nestačí.



Pojďme se ještě podívat na jednotlivé segmenty. Příjmy z reklamy posílily o 21 % yoy v souladu s konsensem. Paid clicks (počet kliků na reklamy) se na webech Googlu zvýšily o 62 % yoy. Cena jednoho kliku (cost-per-click) klesla o 28 % yoy ve srovnání s -22 % v 2Q18. To odpovídá trendu, jejž pozorujeme již několik let, a který je z velké části spojen s rostoucím podílem reklamy zobrazované na mobilních zařízeních. Pro weby v skupině Google Networks (nezávislé weby zobrazující reklamu) reportuje Google metriku impressions, neboli počet vidění (obdoba metriky viděné u Facebooku). Ta sice narostla jen o 1 % yoy, ale její cena (cost-per-impression) se zvýšila o 11 % yoy. Investice Googlu do cloudového byznysu se objevují v položce Other Cost of Revenue, která roste o 36 % yoy. Podíl viny na tom má i nákup obsahu pro YouTube. Management prozatím neposkytuje samostatná čísla pro svůj Google Cloud, avšak podstatná část růstu samotného segmentu Google Other (+30 % yoy), bude pocházet pravděpodobně právě odtud.



Sečteno a podtrženo, výsledky Google rozhodně nemůžeme označit za špatné. Kdybychom měli vyzvednout jednu pozitivní věc, tak je to jednoznačně nasazení opratí růstu TAC, jenž se v předešlých kvartálech jaksi vymykal kontrole. Pro překonání dnešní špatné nálady by však bylo zapotřebí nějaké ohromující výsledky a akcie proto klesají o 4,5 %.



Intel 3Q18



Intel reportoval velice dobré výsledky. Překvapivě silný růst v segmentu osobních PC (+16 % yoy) podpořil stabilně vysoký růst v segmentu datových center (+26 % yoy). Výhled předčil konsensus trhu, ale dlouhodobé nejistoty zůstávají.

Tržby ve 3Q vzrostly na 19,2 mld. USD, neboli +20 % yoy (kons. 18,1 mld. USD), hrubá marže +2,2 p.b. yoy, zisk na akcii činil 1,4 USD (kons. 1,15 USD).

Konsensus na 4Q18 byl s přehledem překonán (tržby 19 mld. USD, EPS 1,22 USD) stejně tak jako výhled na fiskální rok 2018 (tržby 71,2 mld. USD, EPS 4,53 USD). Žádné detaily k opožděnému přechodu na novou generaci procesorů nebyly poskytnuty.



Akcie Intelu reagují na výsledky 3% růstem.