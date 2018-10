Brazilská měna na vzestupu díky pozitivnímu očekávání ve volbách

Očekává se, že se brazilský reál (BRL) bude na konci roku obchodovat na slabší úrovni vůči USD; „zdá se, že finanční trhy jsou velmi optimistické ohledně ochoty nové vlády provádět reformy“ (např. Commerzbank, FT a další zdroje)



Brazilské prezidentské volby mezi pravicovým populistou Jairem Bolsonarem a Fernando Haddadem ze strany Dělnická strana se uskuteční v neděli. V průzkumech je Bolsonara favoritem a vede o více než 10 procentních bodů, a proto se zdá být pravděpodobné, že se stane novým prezidentem a funkce se ujme v lednu.



Vítězství Bolsonara je trhy z velké části započítáno v aktuálním kurzu, takže možné pondělní posílení BRL bude pravděpodobně omezeno. Trhy se zaměří na jmenování Bolsonara a na politickém kurzu, který hodlá přijmout, zejména pokud jde o reformy.



Není také jasné, kdo bude guvernérem centrální banky. Úředník Ilan Goldfajn nedávno uvedl, že uvažuje o odstoupení. Bolsonarův ekonomický poradce Paulo Guedes by naopak chtěl, aby Goldfajn zůstal ve funkci.



Pod jeho vedením získala centrální banka v posledních dvou letech vysokou míru důvěryhodnosti a je to z velké části její zásluhou, že se BRL podařilo během posledních let poměrně dobře obstát i přes politický chaos.

Michal Dvořák Je hlavním analytikem společnosti Tradecentrum. Od roku 2013 je rovněž výkonným ředitelem EFEKTA finance SE se specializací na Corporate finance a Supply Chain Management a Credit insurance. Od roku 2017 se podílí na tvorbě algoritmů pro vysokofrekvenční obchodování. Dříve pracoval v řízení rizik KUREG Úvěrové pojišťovny, ve Factoringu České spořitelny a v Leader Investments, kde byl dealerem na devizovém trhu.





Tradecentrum Je licencovaným obchodníkem, který poskytuje investiční poradenství v řadě zemí světa a poskytuje globální přístup na trhy. Klienti mají možnost obchodovat širokou škálu finančních instrumentů. To, co je dělá výjimečnými, je především profesionální a individuální přístup ke klientům, kteří jsou naší prioritou a nedílnou součástí naší společnosti. TradeCentrum je registrovaná obchodní značka Goldenburg Group Limited, což je kyperská investiční firma (CIF) pod dohledem a regulací Kyperskou komisí pro burzy a cenné papíry (CySEC) s CIF Licencí číslo 242/14. Více informací na: tradecentrum.com