Americký HDP - pěkná čísla jen na první pohled

Údaje o HDP v USA jsme očekávali trochu s obavami, neboť za současné tržní nálady stačí ke zklamání daleko méně než dříve. Data mohou obavy rozptýlit, pouze pokud se nepodíváme dál do detailů, pak pozitivní dojem bohužel mizí. Podporu trpícím trhům nová čísla zřejmě neposkytnou. HDP za 3Q rostl o 3,5 procenta oproti očekávaným 3,3. Na minulý kvartál růst nedosáhl, ale to se ani příliš nedalo čekat - ve 2Q ekonomika přidala vysokých 4,2 procenta (vše anualizované mezikvartální změny). Příznivý je nečekaně silný příspěvek soukromé spotřeby, která dokázala ve 3Q dokonce zrychlit na 4,0 pct. A k zahození není ani vývoj deflátoru, resp. cenového indexu PCE, který naznačuje menší inflační tlaky.A teď ta horší stránka: Za 2 procentními body z celkových 3,5 stál nárůst objemu zásob. Firmy se předzásobovaly na více frontách předtím, než začnou platit cla mezi USA a Čínou. Spolu se zrychlením útrat za zboží a předzásobením ve firemním sektoru došlo také k nafouknutí dovozu, který naopak z růstu HDP 1,3 proc. bodu ubral.Efekt předzásobení v následujícím kvartále pomine, takže se můžeme dočkat poklesu zásob a současného zpomalení dovozů, což by dohromady nemuselo mít na HDP velký vliv, neboť jde o položky působící opačným směrem.Negativní hodnocení si však určitě zaslouží vývoj investic vývozu . V případě investic do fixních aktiv (-0,3 %) je znát útlum výdajů na nemovitosti , ať už určené k bydlení , nebo jako výrobní haly. Slabé byly výdaje na výrobní vybavení a pouze výdaje na software či další "intelektuální" investice si udržely slušný růst. Export po slušném 2Q spadl o 3,5 procenta.Vládní výdaje popohnaly HDP kupředu zhruba o půl procentního bodu. V posledních kvartálech vliv vlády postupně narůstá.Korekce, kterou sledujeme zejména na akciových trzích, byla částečně spuštěna vyhlídkou zpomalujícího ekonomického růstu. Slušné tempo americké ekonomiky může na první pohled tyto obavy zmírnit, zřejmě se mu to ale nepodaří. Vzhledem k jednorázovému efektu předzásobení jsou data zkreslená a radost z vysokého růstu kalí zejména útlum investic