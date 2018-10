Trable výrobců grafických karet kvůli kryptoměnám

Poslední dobou neuběhne ani den, kdy by některý ze známých či méně známých výrobců mikročipů neoznamoval horší než očekávané hospodářské výsledky, opatrné výhledy, nižší zájem odběratelů nebo přebytek čipů v distribučních kanálech. Posledním příkladem je známý výrobce počítačových a grafických čipů AMD. Kvůli poklesu zájmu o těžbu kryptoměn firma hlásí horší výsledky.

Společnost AMD při ohlašování posledních kvartálních výsledků investory zklamala. Ti ji briskně “odměnili” poklesem ceny akcií až o 25 procent. Nutno dodat, že akcie AMD od začátku letošního roku více než ztrojnásobily svou hodnotu, takže rozhodně mají kam klesat.

Prvním zklamáním byly samotné výsledky za poslední uplynulý kvartál. Firmě sice meziročně mírně rostly tržby, trh však očekával větší růst. Klientským a serverovým segmentům se dařilo. Viníkem horších čísel byla divize grafických karet. Šéfka firmy dokonce potvrdila, že za to mohou špatné prodeje grafických karet, které se používají na těžbu kryptoměn. Potrvá prý několik kvartálů, než se nadbytečné zásoby karet na kryptobusiness dostanou opět do normálu.

Přebytek karet je pro oba hlavní výrobce AMD a Nvidii velmi špatnou zprávou. Na druhé straně, minimálně u firmy AMD platí, že nyní jsou prodeje těchto typů karet zanedbatelné a nemohou tak již negativně ovlivnit míru růstu tržeb. AMD bylo i bez těchto prodejů schopno meziročně navyšovat tržby. Pokud tedy poptávka v ostatních segmentech zůstane nadále silná, AMD by nemělo mít potíže s dalším růstem.

A co na to konkurenční Nvidia? Její akcie spadly o téměř 10 procent. Nutno dodat, že se tak stalo v den všeobecného výprodeje na akciových trzích. Společnost Nvidia je na grafických čipech závislá do vyšší míry než AMD, takže efekt přebytku karet na trhu ji postihne vážněji. Cena akcií také má kam klesat, ale současný pokles ceny již umazal veškeré letošní zisky.

Pokud se podíváme na širší akciový oborový index výrobců mikročipů a polovodičů, filadelfský SOX index, tak ten od začátku roku ztrácí již okolo deseti procent. Zlé jazyky poukazují na fakt, že index se nachází na obřím dvacetiletém dvojitém vrcholu, kde byl naposledy při internetové bublině v letech 2000 až 2001. Všichni přitom víme, jak poté tento index dopadl – po dvouletém růstu až o 600 procent během následujících dvou let ztratil 80 procent své hodnoty. A širší technologický index Nasdaq zažil ve stejném období několikanásobný růst a poté rychlý pád přibližně o 70 procent.

Vzhledem k ohromné cykličnosti poptávky po čipech jsou prodeje a ziskové marže v sektoru velmi nepředvídatelné. Kvůli vysoké kapitálové náročnosti může zisková marže během roku spadnout na polovinu. Takový pohyb, spojen s horším výhledem prodejů a s celkovým sentimentem trhu, dokáže s cenou těchto akcií udělat několikanásobné zisky, nebo naopak ztráty ve vysokých desítkách procent. Sektor je tedy vhodný pro dlouhodobé a otrlé investory s velkou ochotou přestát cyklické zpomalení a počkat si na další boom, který většinou dříve nebo později přijde.