Zimní zahrada jako oáza klidu a odpočinku

Dny se zkracují a pomalu začíná. Pokud se s touto myšlenkou nechcete smířit a posezení pod noční oblohou byste si rádi prodloužili, zapřemýšlejte nad zimní zahradou. Místem, kde můžete relaxovat klidně celý rok. Ať už takové místo plánujete delší dobu, nebo jste právě začali, je ideální doba pustit se do příprav. I pořízení zimní zahrady může být jednoduchou záležitostí, když víte, jak na to.





Ať jste zahrádkář každým coulem, nebo jen rádi odpočíváte obklopeni zelení, je jasné, že zimní zahradu nepostavíte lusknutím prstu a bez finančních prostředků. Jaké otázky byste měli zvážit před samotnou stavbou?





Jakou částku jste připraveni vynaložit? Kvalitní a pěkná zimní zahrada nebude levnou záležitostí, ty nejlevnější začínají na 100 až 150 tisících korunách. Chcete zahrádku na míru? Tato otázka trochu souvisí s rozpočtem, pokud budete chtít ušetřit, zvolte typový projekt, případně se do stavby pusťte sami, nebojte se a realizujte své sny. Dřevěný, nebo kovový nábytek? Zamyslete se i nad doplňkovým vybavením a tím, zda zahradu budete využívat pouze přes zimu, nebo celý rok. Bude zahrada součástí balkonu, terasy, nebo oddělená od bytu? Budete potřebovat stavební povolení? Některé úřady berou zahradu jako stavbu a stavební povolení budete potřebovat, jinde se obejdete i bez něj. Ověřte si tuto skutečnost. Orientace na světovou stranu? Zimní zahrady směrující na sever budou spíše chladné a poskytnou nepřímé osvětlení, jih vám naopak zaručí přes poledne dostatek světla a tepla. Východní strana přinese příjemná rána a západ krásné večery, ale v létě může dojít k přehřátí. Vytápění? Pokud máte vybranou světovou stranu, nezapomínejte na vyhřívání, stínění či klimatizaci, díky kterým bude zimní zahrada příjemným koutkem během celého roku. Představu máte a co plán? I v případě zimní zahrady budete potřebovat základní projekt, výpočty i statiku na papíře, a to zejména pokud plánujete prosklenou zahradu. Ta musí zvládnout povětrností podmínky a zatížení sněhem.



Zimní zahrada má kromě estetické stránky a zdravého prostředí i další výhody. Svou existencí zvětší obytnou plochu, a to díky propojení interiéru s venkovní zelení. Vy tak získáte více místa pro rodinu, nebo své záliby. Současně slouží jako tepelná izolace a tím snižuje náklady na vytápění domu.



Zimní zahrada s Půjčkou ProBydlení

Jak již bylo řečeno, nejlevnější zimní zahradu pořídíte zhruba kolem 150 tisíc. Pro každého je jistě ideální stav, když si podobný sen uhradí z vlastních úspor. Jenže mít po ruce takovou hotovost nemusí být zrovna jednoduché. Starosti s financováním snadno hodíte za hlavu s úvěrem ze stavebního spoření. „Stavebko představuje z dlouhodobého hlediska ideální formu zhodnocování naspořených peněz. Navíc, v případě nutnosti řešit bytovou situaci rychle a téměř bez úspor, lze čerpat výhodný překlenovací úvěr, u nás je to Půjčka ProBydlení,“ uvádí expert na financování bydlení David Krček, a dodává: „Ze stavebního spoření lze čerpat i řádný úvěr. Na ten máte nárok, pokud spoříte po dobu dvou let, máte naspořeno minimálně 40 % cílové částky a současně jste dosáhli ohodnocovacího čísla, které stanoví spořitelna.“ Od října mohou klienti překlenovací úvěr Půjčka ProBydlení splácet libovolně podle svých představ, od 6 až do 22 let. Kromě libovolné doby splácení získají klienti půjčku do konce roku již od 4,59 %.

Oba úvěry jsou určeny na přesně vymezené účely související s financováním bytových potřeb. Ty jsou konkrétně definovány zákonem o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, kde jsou rozděleny do několika oblastí. Ale i zimní zahradu lze ze stavebka financovat.