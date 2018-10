Perly týdne: Fed nakonec povolí, kryptoměny nehrozí a ten pořádný strach na trh ještě nedorazil

Ve světě… Kryptoměny nehrozí: Generální ředitel společnosti VISA Al Kelly se nedomnívá, že by pro její byznys byly kryptoměny v dohledné době vážnou hrozbou. Podle jeho slov se VISA do této oblasti se svým podnikáním také nepustí dříve, než se kryptoměny stanou pevnějším základem platebních systémů. To znamená, že se stanou „něčím podobným, jako jsou fiat peníze“. „Pokud to půjde tímto směrem, i my se tím směrem pohneme. Chceme být uprostřed každé platební transakce bez ohledu na to, kde k ní dojde, či s jakou měnou proběhne“, uvedl Kelly v rozhovoru na CNBC Fed nakonec povolí: CNBC přináší i rozhovor se známým tržním komentátorem a ekonomem Jamesem Biancem ze společnosti Bianco Research. Ten se domnívá, že verbální útoky amerického prezidenta mířené proti Fedu jsou opodstatněné. Bianco se totiž obává, že Fed „zajde příliš daleko“. V minulosti přitom došlo k recesi obvykle v době, kdy prudce rostly ceny ropy, nebo když americká centrální banka příliš utáhla svou monetární politiku. A hospodářství podle ekonoma nebude schopné unést čtvero zvýšení sazeb v roce 2019, o kterém hovoří zástupci Fedu. Nakonec podle Bianca vše skončí tak, že „Fed v zimě zmírní své plány“, ale tento krok nebude mít nic společného s kritikou ze strany Donalda Trumpa. Rozpočty blízko vyrovnanosti: Eurostat v čerstvé várce dat z eurozóny přináší i pohled na celkový vývoj vládních přebytků/deficitů zemí eurozóny a Evropské unie. V poměru k HDP se deficity dostaly ve druhém čtvrtletí letošního roku na nejnižší hodnotu od chvíle, kdy jsou tato data sledována. V eurozóně se konkrétně snížily na 0,1 % HDP:

Eurostat se věnuje i aktuální výši vládních dluhů, kterou srovnává následující graf. Nejvíce zadluženými zeměmi jsou v tomto ohledu i nadále Řecko a s odstupem za ním Itálie a Portugalsko. V celé EU se poměr vládních dluhů k produktu pohybuje mírně nad 80 %, zatímco v Řecku na 180 %. Nejméně zadluženými zeměmi jsou naopak Estonsko, Lucembursko a Bulharsko. Česká republika, v grafu vyznačena jako Czechia, se s vládními dluhy pod 40 % HDP (a tudíž pod polovinou úrovně celé EU) pohybuje na úrovni zemí jako Litva, či Dánsko:

Ještě nepřišel ten skutečný strach: Veterán Wall Street Jim Paulsen se podle CNBC domnívá, že korekce akciových trhů ještě nemusí být u konce. Valuace totiž stále zůstávají vysoko a „na trhu stále není znát skutečný strach“. Paulsen podle svých slov čeká na „úplnou paniku“, která je „trochu lepším“ bodem pro otevírání dlouhých pozic. „Ještě jsme neviděli žádný úprk k vládním obligacím, ještě jsme nemuseli utíkat k dolaru jako k bezpečnému útočišti, cena zlata prudce nestoupá, VIX nestoupá“, jmenoval investor faktory, které podle něj ukazují, že situace na akciovém trhu je stále relativně klidná.

Pro akcie je podle Paulsena výzvou kombinace rostoucích sazeb a pomalejšího tempa růstu. Nezaměstnanost na 3,7 % také tlačí na růst nákladů a to jak mzdových, tak na náklad kapitálu. V neposlední řadě pak investor varuje před ekonomickým zpomalením, které „již nastává v Číně a dorazí i do Spojených států“. Právě takový scénář podle investora nyní signalizuje vývoj na akciových trzích.

S tímto pohledem nesouhlasí známý stratég David Rosenberg, který se nedomnívá, že by se problémy v čínské ekonomice přenesly i do Spojených států. Poukazuje na to, že americkou ekonomiku táhne z 90 % domácí poptávka. Obavy jsou ale namístě u monetární politiky Fedu a vyprchávajícího efektu fiskální stimulace. „Recese je hrozné slovo, ale po druhé světové válce jsme jich měli už deset. Naštěstí k nim nedochází každý rok, ale dochází k nim. A u každé z nich lze jasně vystopovat kroky Fedu. Proč by to tedy tentokrát mělo být jiné?“ ptá se stratég.

S přáteli jako jsou Saúdové...: Politico si všímá rostoucího znepokojení Západu nad Saúdskou Arábií. Přináší v této souvislosti několik grafů včetně následujících dvou, které ukazují nejvýznamnější exportéry, kteří vyváží do Saúdské Arábie, a jejich podíl na celkových dovozech této země. Na prvních místech nalezneme Čínu a Spojené státy, ze zemí EU jsou významnými exportéry do SA Německo, Francie, Itálie a Velká Británie. Tyto země dohromady představují 14,4 % celkových dovozů Saúdské Arábie, zbytek EU pak dalších 10,2 %:

… a u nás doma

Sází se na medvěda: Před dvěma týdny hýbala českými médii mamba, minulý týden klokan, kterého honili u Prahy, a tento týden se pozornost přesunula na medvěda. Jak píše idnes.cz, „zatoulaný medvěd se vrátil na Valašsko, na kraji Vsetína zranil berana.“ Dosud ve Zlínském kraji rozsápal více než dvě desítky ovcí, také kozy a kohouta. Ničí také včelíny. A na jeho osud už se vesele sází: „Podle bookmakerů s největší pravděpodobností ulehne k zimnímu spánku (3:1). Druhou nejpravděpodobnější variantou je odchyt do pasti (5:1), uspání narkotizační střelou má kurz 6:1. Variantu, že by byl medvěd odstřelen, bookmakeři sázkové kanceláře Fortuna vůbec nepřipouštějí“, píše idnes.cz. A dodává:

„Pokud by byl medvěd odchycen, případně uspán, podle bookmakerů je velmi nepravděpodobné, že by se tak stalo do konce října (25:1 až 35:1). Největší šanci na odchyt do pasti mají podle nich ochranáři v týdnu od 12. do 18. listopadu (5:1), uspání je nejpravděpodobnější v posledním listopadové dekádě (6:1)“. Generální ředitel Fortuny David Vaněk pak uvedl, že tomu kdo poskytne medvědovi trvalý a humánní domov, přispěje společnost částkou 100 tisíc korun.

Autonomní řízení ještě hodně daleko: Idnes.cz tento týden informuje i o tom, že „řidič se spolehl na moderní techniku a ladil rádio, vzápětí naboural.“ Šlo konkrétně o vůz Volvo XC 60, se kterým „narazil do sloupu veřejného osvětlení, dále do sloupu elektrického vedení a poté do plotu... nepomohlo ani to, že vůz se základní cenovkou 1,2 milionu korun má moderní asistenční a bezpečnostní systémy na podporu řízení v podobě asistenta udržujícího vůz v jízdním pruhu, adaptivního tempomatu a systému automatického brzdění před překážkou. I když totiž auto dokáže držet předepsanou rychlost, i padesát kilometrů v hodině je často na rozpoznání náhlé překážky příliš“.