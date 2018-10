Komoditní vyhlídky Saxo Bank na čtvrté čtvrtletí: Trump, sankce a cla

Směřování řady hlavních komodit budou i nadále ovlivňovat rozhodnutí americké vlády v posledním půlroce. Kromě počasí, které představuje problémy i příležitosti v zemědělském sektoru, stanoví náladu do konce roku hlavně Trumpova obchodní válka s Čínou a sankce proti Íránu.



Nezdá se, že by se obchodní válka s Čínou měla uklidnit. Alespoň ne do listopadových voleb, protože Demokraté Trumpův tvrdý postoj k Číně spíše podporují. Čína zatím nenaznačuje, že by měla zájem hledat jakékoli řešení ještě před americkými volbami. A zatímco růst i komodity závislé na poptávce, např. průmyslové kovy, se otřásají v základech, ceny energií prudce vzrostly v reakci na listopadové sankce na íránský obchod s ropou.



Negativní vlivy

Kvůli riziku pokračující obchodní války a rostoucích cen ropy kvůli sankcím může mít světová ekonomika problémy s udržením dlouhodobého pozitivního směrování. Kombinace rostoucích cen energií a dosud silného dolaru, zejména proti měnám rozvíjejících se trhů, bude znamenat nemilou daň pro spotřebitele.

K tomu přidejme rostoucí úrokové sazby v USA, kterými se Fed snaží normalizovat svou monetární politiku. Kombinace vysokého externího dolarového zadlužení, rostoucích úrokových sazeb, silného dolaru a rostoucích cen ropy s sebou nese riziko zpomalení možností růstu, zejména pro ekonomiky rozvíjejících se zemí.



Na tomto základě se pokusíme odhadnout vývoj cen surové ropy a kovů v posledním letošním čtvrtletí. Ačkoli čínské sliby o snižování daní a zvýšení výdajů (do infrastruktury) podpořily oživení průmyslových kovů, vyhlídky ropy jsou stále znepokojivé.



Otazníky nad ropou

V tuto chvíli prostě stále nevíme, jaký dopad budou mít sankce vůči Íránu a zda snížení produkce bude blíž 0,5 milionu barelů denně nebo 2 milionům. To také určí, zda se cena ropy ke konci roku přiblíží spíše 70 USD/b nebo 100 USD/b.

Negativní dopad rostoucích cen surové ropy zatím vyhlídky na rok 2019 neovlivnil, ale není pochyb, že dříve či později se projeví. Rozvíjející se trhy v čele s Čínou a Indií představuji skoro 90 % celosvětového růstu poptávky.



Indie, která má šanci předstihnout jednou Čínu jako země s největším růstem poptávky, zažívá situaci, kdy se cena ropy Brent v rupiích vrací na úroveň, která převládala v letech 2011 – 2014. V tomto období byla cena v dolarech kolem 110 USD/b, tj. o 33 % výš než dnes. Možný nárůst ceny nad 90 USD/b, který někteří lidé v nadcházejících měsících očekávají, by rozpad poptávky pouze urychlil, což nakonec povede k tomu, že ceny ropy začnou opět klesat.



V krátkém období však pokles dodávek z Íránu a do určité míry i z Venezuely povede k napjatější situaci na trhu. Tento vývoj zvýší tlak na producenty s volnou kapacitou, aby zvýšili produkci. Vedlejším účinkem poklesu volné kapacity by mohl být pocit, že jde o pozitivní krok pro cenu, protože to znamená menší schopnost pružně reagovat na neočekávané budoucí problémy s dodávkami.



Avšak vzhledem k negativnímu dopadu silného dolaru, zvyšování amerických sazeb a obchodních válek si myslíme, že globální ekonomika není připravená na překotný vývoj cen ropy. Ačkoliv americký ministr pro energetiku popřel, že by země potřebovala otevřít strategické ropné zásoby, Trump nebude nadšen vyhlídkou na to, že volby v půlce jeho funkčního období proběhnou ve chvíli, kdy domácí ceny benzínu vzrostly o třetinu oproti jeho volebnímu vítězství v listopadu 2016.



Politika rozhoduje

Po snížení býčích sázek na ropu o 41 % z rekordních úrovní v období od února do srpna mají nyní hedgeové fondy prostor na zvýšení ropné expozice za předpokladu, že najdou podporu technických a fundamentálních vyhlídek.



Vzhledem k tomu, že běžné mechanismy založené na nabídce a poptávce byly nahrazeny politickými tlaky, nebudeme pro ropu vydávat předpověď do konce roku. Avšak jelikož ropný trh vždy nejprve reaguje a teprve pak se začne ptát, chápeme důvody pro býčí postoj.



O autorovi:

Ole Hansen začal pro Saxo Bank pracovat v roce 2008 a od roku 2010 pracuje jako hlavní komoditní stratég. Jeho prací je tvorba strategií a analýz globálních komoditních trhů definovaných fundamentálními ukazateli, náladou trhu a technickým vývojem.

Ole Hansen je autorem týdenních zpráv, které mapují vývoj na trzích s komoditami a současně klientům poskytují názory na obchodování v rámci značky SaxoStrats. Pravidelně přispívá do vysílání i tištěných médií jako jsou CNBC, Bloomberg, Reuters, Wall Street Journal, Financial Times a Telegraph. Před příchodem do Saxo Bank pracoval Ole Hansen 18 let v londýnské City jak v obchodě tak i v oblasti multi-asset hedgeových fondů.



Má zkušenosti s obchodováním i investicemi a je respektovaným stratégem, který se pravidelně setkává s klienty Saxo Bank po celém světě. Bankovní vzdělání získal Ole Hansen v Danske Bank.