PFNonwovens (Držet, 12m cíl = 924 CZK) - Akcie textilky doporučujeme nově Držet s cílovou cenou 924 CZK (Analýza společnosti)

Investiční doporučení: Textilka PFNonwovens (dříve Pegas Nonwovens) prošla v posledním roce zásadními změnami. Jejím novým majoritním vlastníkem je PFNonwovens Holding s.r.o., který drží ve firmě bezmála 90 %. Vedle toho hlavní akcionář akvíroval podobně velkou americkou společnost PFNonwovens US, čímž vznikl jeden z největších globálních hráčů v oboru netkaných textilií. PFNonwovens přesunula svoje sídlo do České republiky a novou účetní měnou se stala česká koruna. Textilka pokračuje v expanzi v Jihoafrické republice, kde by měl být zahájen komerční provoz v polovině příštího roku. Vedle toho na sklonku minulého roku podepsala smlouvu o dodávce semikomerční linky do znojemského závodu, která by měla vedle komerčního provozu sloužit pro testování a vývoj technologicky vyspělých netkaných materiálů. Právě tato investice se nejvíce podepsala na našich střednědobých odhadech. Management je schopen každoročně v předstihu vyprodávat svoji výrobní kapacitu a věříme, že podobně tomu bude i u nových linek. Odhadujeme i nepatrně vyšší ziskové marže, když roste podíl prodejů technologicky vyspělých materiálů pro hygienu na úkor textilií určených pro stavebnictví a další odvětví.

Očekávaný vývoj v letošním roce: Celoroční provoz nové linky ve Znojmě, která byla uvedena do provozu ve Q2 17, se projeví na nárůstu objemu vyrobeného množství. EBITDA očekáváme na úrovni 1,317 mld. CZK, což je v souladu s predikcí managementu (1,22 až 1,38 mld. CZK). Vloni vzrostlo čisté zadlužení společnosti vůči EBITDA nad 4násobek, pro letošní rok očekáváme úroveň pod 3,8x.

Dividendová politika: Valná hromada na jaře rozhodla, že z loňského zisku PFNonwovens nevyplatí žádnou dividendu. Vzhledem k současné výši zadlužení a probíhajícím investicím neuvažujeme, že by se společnost ve střednědobém horizontu vrátila ke své předchozí mírně progresivní dividendové politice.

Ocenění společnosti: K ocenění akcií jsme použili metodudiskontovaných volných peněžních toků. Námi nově stanovená cílová cena ve výší 924 CZK za kus nabízí vůči stávající tržní ceně výnos 4,1 %, což odpovídá doporučení Držet. Současné ocenění se pohybuje na základě letošní EV/EBITDA na 9,7x či EV/Sales 2,1x, což představuje prémii oproti mediánu trhu 5,1x, resp. 0,6x. Ocenění je i nepatrně vyšší na základě odhadovaného zisku pro příští rok, kdy P/E dosahuje 13,3x oproti trhu 11,9x. Tuto prémii ale lze pouze částečně ospravedlnit vyšší ziskovostí.

Očekávané události: Výsledky hospodaření za třetí kvartál letošního roku by měly být oznámeny 15. listopadu 2018.