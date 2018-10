Rozbřesk: Draghimu trhy nevěří tvrdou masku, euro dál slábne…

Euro má složitý život a prakticky nic mu v současné situaci nedokáže udělat radost. Včerejší slova Maria Draghiho brnkala sice jednoznačně na jestřábí notu, investoři ale jakoby je šéfovi ECB jednoduše nevěřili.



Mario Draghi poměrně jednoznačně odmítl, že by napětí v jeho domovské Itálii mělo ECB brzdit v ústupu z měnové expanze. Poslední slabší čísla, ztráta dynamiky a vyšší tržní nervozita jsou podle ECB zatím znakem rozumné korekce a nevěstí blížící se pokles hospodářství. Přiznal sice, že vysoké výnosy italských dluhopisů již v tuto chvíli negativně dopadají na schopnost italských bank poskytovat úvěry, ale to momentálně ECB netrápí. Zdá se ovšem, že trhy tvrdým slovům Maria Draghiho úplně nevěří.





Je otázkou, zda by Draghi neotočil o 180 stupňů ve chvíli, kdy by padla jeho dnešní důvěra ve “zdravý rozum” v případě brexitu a v “rozumný dialog” v případě Itálie . Další výrazný nárůst italských výnosů podobně jako brexit bez dohody jsou jednoduše rizika, která se mohou v roce 2019 nepříjemně zakousnout do růstu největších ekonomik eurozóny. I my podobně jako Mario Draghi pracujeme se základním scénářem, ve kterém nakonec vše tzv. “dobře dopadne”. Než se tak stane, tato nejistota bude euru svazovat ruce, a to nehledě na to, jak tvrdý postoj Maria Draghiho bude. Než problémy Itálie brexitu spadnou ze stolu, nikdo na trzích nebude aktivně sázet na blížící se růst eurových sazeb. Česká koruna se snažila vymanit z tlaku posledních dní na vlně lepších výkonů akciových trhů. Měnový pár je ale stále na dostřel od 25,90 EUR/CZK , a to nehledě na blížící se zasedání ČNB . Závěr týdne pravděpodobně (soudě podle nervózní Asie) zůstane na rizikových aktivech napjatý, což pro korunu není úplně dobrá zpráva. Euro se během včerejší tiskové konference pokusilo o malý comeback, ale během velmi krátké chvilky byl zlikvidován, neboť prezident Draghi neřekl trhu nic překvapivého. Naopak na druhé straně Atlantiku nedávno jmenovaný druhý muž Fedu Richard Clarida i jeho kolegyně z clevelandského Fedu potvrdili, že další zvyšování úrokových sazeb je žádoucí, neboť výkon americké ekonomiky je velmi dobrý. Prosincové zvýšení úrokových sazeb je tedy prakticky nejisté nehledě na korekci na akciových trzích, resp. trable eurozóny s Itálií.Dnes bude samozřejmě událostí číslo jedna výsledek amerického HDP za třetí kvartál. Trh je natěšený na velmi dobré číslo nad 3 % (mezikvartálního anualizovaného růstu). My vidíme výsledek daleko střízlivěji, když na nižším než očekávaném růstu by se měl podepsat negativní příspěvek zahraničního obchodu Brent zastavila prudký propad, ale i tak se její cena drží v těsné blízkosti 76 USD /barel, o 12 % níže než na začátku října. Ještě výraznější pokles by byl zřejmě až příliš pro Saúdskou Arábii, která po předešlých ujištěních, že bude těžit více ropy a chovat se “zodpovědně”, včera vyjádřila obavy z přebytku ropy na trhu v posledním kvartále tohoto roku. Tato slovní intervence naznačuje, že pro Saúdskou Arábii je aktuálně přijatelná cena právě v rozmezí 75-85 USD /barel.