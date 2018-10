Amazon má rekordní zisk, za očekáváním ale zaostaly tržby

Zisk amerického Amazonu se ve třetím čtvrtletí meziročně zvýšil na rekordních 2,9 miliardy dolarů (66 miliard Kč) z 256 milionů dolarů (5,8 miliardy Kč) v loňském třetím kvartálu. Investory ale zklamaly tržby internetového prodejce a výhled na čtvrté čtvrtletí, které zaostaly za očekáváním. Poté co firma ve čtvrtek večer výsledky zveřejnila, oslabily proto její akcie po uzavření trhů o šest procent.



Obrat se zvýšil o 29 procent na 56,6 miliardy dolarů. To bylo ale méně než 57,05 miliardy dolarů, co odhadovali analytici v průzkumu společnosti Zacks Investment Research. Firma uvedla, že v závěrečném kvartálu odhaduje tržby mezi 66,5 miliardy až 72,5 miliardy dolarů, tedy výrazně méně, než odhadovali analytici na Wall Street. V období Vánoc bývá Amazon přitom tradičně velmi silně výdělečný.



Přestože zisk překonal již čtvrtý kvartál za sebou magickou hranici miliardy dolarů, akcionáři se obávají také prudkého nárůstu nákladů. Ty v uplynulém čtvrtletí stouply o 22 procent na 52,8 miliardy dolarů a porostou i nadále, protože firma od 1. listopadu zvedne platy všem svým americkým zaměstnancům. Nově budou dostávat minimálně 15 dolarů (asi 340 Kč) na hodinu.





Amazon výrazně zvýšil zisk, když expandoval mimo svou tradiční oblast internetového prodeje do světa cloudových služeb prostřednictvím divize Amazon Web Services. Její tržby se v období do 30. září meziročně zvýšily o 46 procent. Maloobchod přesto zůstává hlavním zdrojem jeho příjmů, nejvíce vzrostl v Severní Americe.