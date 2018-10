Summary: Comcastu pomohly k uspokojivým výsledkům především menší zábavní divize

USA:

Comcast (Investiční tipy): 3Q18

Poskytovatel kabelovky Comcast se také přišel pochlubit svými úspěchy ze třetí kvartál roku. O více než uspokojivá čísla se zasloužily především jeho mediální domy a živé přenosy. Tržby narostly meziročně o 6 %, zatímco konsensus byl nastaven na 2% růst. EBITDA marže bohužel nepodržela a poklesla v kolenou o 120 bps yoy na 33 %. Čistému zisku na akcii však přispěchala na pomoc daňová reforma, která jej zvedla o 25 % yoy na 0,65 USD (predikce 0,61 USD).

Jak jsme již zmiňovali, o překonání konsensu se postarala především menší divize zábavy (tzv. NBCUniversal). Mediální domy těžily z rostoucího předplatného na jejich programy a také z lepších licenčních poplatků a vytáhly vzhůru své tržby o 11 % yoy (konsensus +5 % yoy). Mistrovství světa ve fotbale pomohla pro změnu výnosům z živých přenosů a spolu s licenčními poplatky dotáhly tržby této divize k 15% růstu (konsensus +7 % yoy). Hlavní divize (samotná kabelovka) překvapila hlavně v provozních metrikách. V součtu sice ztratila 106 tis. diváků, nicméně trh očekával pokles až o 150 tis. Ve vysokorychlostním připojení k internetu vidíme již tradičně nejlepší čísla. V posledním kvartálu získal Comcast 363 tis. nových zákazníků pro tuto službu, zatímco trh predikoval jen 300 tis.

Comcast ještě dodatečně poskytne informace k akvizici britské televize Sky, nicméně trhy nečekají a zvedají jeho akcie vzhůru o 3 %.

Microsoft (Investiční tipy): F1Q19

Ve světle pesimizmu, jenž v poslední době ovládl víceméně celý technologický sektor, působí včerejší výsledky Microsoft jako závan čerstvého vzduchu. Ve všech ohledech se jim podařilo překonat konsensus i výhled managementu a jen těžce bychom hledali nějaká negativa. Tržby vyskočily o 19 % yoy, přičemž trh počítal jen s 13% růstem. Nutno však podotknout, že se nám přerušila neustále se zlepšující dynamika růstu, jelikož v předešlém kvartálu jsme se těšili z 20% yoy růstu. To však nic nemění na tom, že je to pořád skvělý výsledek. Jedinou výtku máme v této chvíli vůči užší hrubé marži (-40 bps yoy na 65,9 %), nicméně je pravda, že se pořád držíme historického průměru cca 66 %. Trh nedokázal plně odhadnout ani pozitivní dopady daňové reformy a pro čistý zisk na akcii odhadoval 15% yoy růst, zatímco ve finále byl katapultován nahoru až o 35 % yoy na hladinu 1,14 USD.

O překonání konsensu se teď zasloužily všechny divize. More Personal Computing, která se stará o prodeje Windows a Xbox, navýšila svoje tržby o 15 % yoy (konsensus +7 % yoy) právě díky skvělým prodejům konzole Xbox. Productivity and Business Process (kancelářský software Office) přihodila ke svým tržbám 19 % yoy (konsensus +14 % yoy), za což může poděkovat skvělému výkonu napříč celým svým portfoliem produktů. A nyní to hlavní, co nás u Microsoftu zajímá – cloudový byznys. Anualizované tržby ze všech cloudových produktů jsou již na 34 mld. USD, přičemž ještě v předešlých výsledcích jsme byli na 27,6 mld. USD. Je však nutno připomenout, že zásluhu na tom má trochu účetního čarování, jelikož se do této metriky zařaďuje nově i LinkedIn. Samotná cloudová divize (Intelligent Cloud) si co do tržeb polepšila o 24 % yoy (konsensus +20 % yoy), přičemž majoritní zásluhu má na tom vlajková loď v podobě produktu Azure (+75 % yoy). Tady však zvedáme pomyslný výhružný prst, jelikož dynamika značně ochabuje. I když uznáváme, že momentálně Azure již bojuje se značnou srovnávací základnou, tak postupný pokles růstu z 98 % (F2Q18), přes 93 % (F3Q18) a 89 % (F4Q18) až na nynější hodnotu v nás vyvolává přirozenou ostražitost.

Do dalšího kvartálu (F2Q18) si pro nás management chystá tržby mezi 31,9 až 32,7 mld. USD, což při střední hodnotě 32,3 mld. USD v podstatě souhlasí s konsensem. Management tedy signalizuje 12% yoy růst tržeb, což hlásal také o současných tržbách. No a podívejme, jak hezky to nakonec dopadlo. S predikcemi trhu souhlasí také výhled na hrubou marži a čistý zisk na akcii.

Akcie reagují na dobré výsledky růstem o 5,5 %.

AMD: 3Q18

Výrobce grafických a logických čipů, jehož hlavními konkurenty v těchto oborech jsou Nvidia (grafika) a Intel (logika), si dnes po relativně dobrých výsledcích opět odskákal přehnaná očekávání investorů. Tržby sice díky nulovému růstu zaostaly za konsensem, nicméně profitabilita se zlepšila víc, než čekal trh. Hrubá marže na 40%, provozní zisk na 186 mil. USD a čistý zisk na akcii na 0,13 USD – to vše minimálně splnilo predikce, případně je předčilo.

Pojďme na jednotlivé segmenty. Prodeje grafik a procesorů pro jednotlivce (divize Computing and Graphics) se meziročně zlepšily o 12 %, a to především zásluhou procesorů, proti kterým šly grafické čipy. Na základě komentáře managementu se zdá, že AMD skutečně přebírá tržní podíl od Intelu, jenž nedávno opět odsunul přechod na nové technologie a trpí nedostatkem stávajících produktů. Pokles na grafikách není ničím překvapivým, jelikož exploze kryptoměn na teď opadla a do trhu se navíc vrací staré produkty. Druhý segment, jenž zahrnuje prodeje výrobcům laptopů, mobilů a datovým centrům, snížil svoje tržby meziročně o 5 %. Dobře se však čte, že po procesorech EPYC je sháňka a samotné prodeje datovým centrům tak rostou. Závěrem ještě dodáme, že zpuštění masových prodejů nové generace grafických karet (architektura Vega, 7nm) se pořád plánuje v následujících měsících a z linky začínají sjíždět i první procesory RavenRidge s integrovanou grafickou kartou (útok AMD na trh s laptopy).

Ani výhled pro další kvartál nebyl úplně tragický. Tržby sice opět budou nižší, než čekal trh (1,45 mld. USD proti 1,5 mld. USD) ale hrubou marži management směřuje k 41 %, zatímco predikce udávají jen 40,5%. Management má navíc slušné úspěchy v překonávání svých vlastních plánů.

Jak si tedy vysvětlit prudce negativní reakci? Jednoduše. Trh měl příliš velké oči, když cenu AMD vyhnal až na 26 USD. Navzdory tomu, že společnost má v této chvíli slušně našlápnuto, takto vysokou valuaci si dle nás nezasloužila. To co v této chvíli vidíme, je tedy spíše vystřízlivění, kterou navíc podpořila celková korekce na trhu.

Akcie AMD v době psaní textu odepisují 14 %.

Merck & Co (Investiční tipy): 3Q18

Nejnovější přírůstek do našich Investičních tipů má za sebou celkem povedené čtvrtletí, které se drželo v linii tržních předpokladů. V aktuálním tržním sentimentu to však nestačí a akcie tak v reakci bohužel odepisují 3 %.

Opoře našeho doporučení v podobě imuno-onkologického preparátu Keytruda se vedlo dobře. Meziroční nárůst o 80 % na 1,9 mld. USD dále zvyšuje podíl Keytrudy na celkových tržbách, což by mělo mít posléze blahodární vliv na celkovou profitabilitu. Ta se přitom již nyní drží na velmi solidní úrovni (provozní marže na 34,9 % vs tržní konsenzus na 34,5 %), přestože za konkurencí stále zaostává. Mimo Spojených států si Keytruda vedla velmi dobře (tržby 780 mil. USD), ovšem na domácím americkém trhu (1,1 mld. USD) stále čekáme na akceleraci.

Celkové tržby na úrovni 10,8 mld. USD mírně zaostaly za očekávanými 10,9 mld. USD. Na vině jsou měnové vlivy a lehké zklamání v divizi Animal Health. Na základě aktuální valuace konkurentů Elanco a Zoetis spatřujeme v divizi Animal Health ukrytou hodnotu, jež by mohla být odemčena případnou divesticí.

Zisk na akcii na úrovni 1,19 USD překonal tržní odhady díky vyšší hrubé/provozní marži. V tomhle směru je Keytruda zcela klíčová.

Důležitou částí oznámení je autorizace zpětného odkupu akcií o objemu 10 mld. USD (cca 5 % tržní kapitalizace), včetně 5 mld. USD akcelerovaného odkupu. Dividenda byla navíc navýšena o (pro Merck) bezprecedentních 15 %. V součtu tak dle našeho názoru dostáváme silnou indikaci o důvěře managementu v pokračující progres na úrovni generovaného cash flow. Výhled pro FY18 byl mírně vylepšen na 42,1-42,7 mld. USD pro tržby a 4,30-4,36 USD pro EPS.

Dominantním tématem pro konferenční hovor zůstává budoucnost Keytrudy v USA, potažmo dlouhodobý výhled.

Po špatném startu se akcie vrátily vzhůru a momentálně se nacházejí těsně pod včerejší zavírací cenou.

Twitter: 3Q18

Dnešní čísla od Twitteru ukázaly, že i ve světě sociálních sítí jsou pořád důležité ty staré dobré finanční metriky. Dosažené tržby, profitabilita i čistý zisk na akcii nechaly predikce v prachu za sebou. Tržby vyrostly o 30 % yoy, přičemž konsensus směřoval k 20% růstu. EBITDA marže (EBITDA = provozní zisk + odpisy) se rozšířila o 4 p.b. yoy na 39 % (konsensus 33,7%) a spolu s sebou vytáhla i čistý zisk na akcii. Ten se usadil na 0,21 USD, což je více než dvojnásob proti předešlému roku a o 7 centů nad konsensem.

Twitter začal masivně mazat falešné účty a čistit svoji platformu od trollů, což se podepsalo na měsíčním průměrném počtu uživatelů (tzv. MAU), který mezikvartálně poklesl z 335 mil. na 326 mil. Trh přitom očekával v průměru aspoň 330 mil. uživatelů. To však nemusí být nutné na škodu, jelikož nákupčí reklamního prostoru určitě ocení, že nevyhazují své peníze na boty a falešné účty. Příjmy z reklamy skutečně stouply o 30 % na 650 mil. a v poměru k MAU nyní dosahují 1,99 USD (+30 % yoy). Pro lepší představu, tento poměr se dá interpretovat jako hodnota, kterou Twitter vydoluje z jednoho uživatele.

Do posledního kvartálu roku nám chce management přichystat stabilní EBITDA marži v intervalu 39 až 40 % (konsensus 39 %) a samotný ukazatel EBITDA v rozpětí 320 až 340 mil. USD. Z toho se dá vyvodit, že tržby by se měly pohybovat mezi 800 až 870 mil. USD, což v podstatě odpovídá konsensu.

Akcie Twitteru posilují o 15 % a dostávají se na nejvyšší hodnotu od září tohoto roku.

EVROPA:





Anheuser-Busch InBev: 3Q18

Mimo cyklických částí trhu, které táhnou probíhající výprodeje, se již objevují trhliny i v defenzivnějších částech investičního spektra; zejména těch, jež mají co do činění s rozvíjejícími se trhy. Čerstvou obětí je světová pivovarnická jednička AB InBev. Výsledky za 3Q18 byly slabé, příčinou jsou zejména slábnoucí měny Latinské Ameriky (argentinské peso a brazilský real).



Celkové tržby narostly meziročně jen o 4,5 % (konsenzus 6,2 %). Společnost si vedla nevalně v podstatě na všech trzích, nad všemi ale ční Brazílie. Provozní zisk tak posílil jen o 7,5 %, přičemž trh počítal s +9,9 %. Z hlediska profitability byly pro změnu největší brzdou ceny výrobních vstupů; z regionálního hlediska pak Severní Amerika, Evropa a Blízký Východ. Zisk na akcii se tak propadl až 20 % pod tržní konsenzus.



Mimo obecně známé situace na globálním trhu s pivem se v souvislosti s ABI často skloňují obavy z obrovského dluhového břemene (>100 mld. USD), které vzniklo převzetím konkurenta SABMiller v roce 2016. Tím spíš, že drtivá většina dluhu je denominována v dolaru, přičemž dolarové sazby již nějakou dobu citelně rostou. V této souvislosti je ovšem nutné zmínit, že bezmála 90 % dluhu má fixní sazbu, přičemž jen zbylých cca 10 % má charakter floateru.



Přesto se společnost rozhodla přistoupit ke snižování zadlužení agresivněji, přičemž za oběť padla dividenda. Dividendový premiant sektoru běžné spotřeby se tak připravil o část hlavního lákadla pro investory a na trhu je cítit šok. Navržená pololetní dividenda dosahuje výše 0,8 EUR/akcii, což je o polovinu méně než loni. Finální dividenda by pak měla dosáhnout výše 1 EUR/akcii, což by v součtu znamenalo 1,8 EUR/akcii za FY18 (DY jen 2,7 %), tedy opět -50 % yoy. Trh počítal s dvojnásobkem, tedy dividendou stejnou jako loni ve výši 3,6 EUR/akcii. Aktuální dividendový výnos tedy nedosáhne ani na průměr sektoru (3 %). Z dividendového premianta se tak rázem stává černá ovce, a to i přesto, že DY stále přesahuje konkurenty v podobě Heinekenu a Carlsbergu. Na splátky dluhu by tak mělo za letošek zbývat o cca 4 mld. USD více.

Nizozemský pivovar ukončil čtvrtek s 10% poklesem ceny akcií.