Souhrn 25.10. - včera čehý a dnes hot, US firemní výsledky pomohly trhům, euro oslabilo po ECB, ropa v plusech, BCPP pokračuje v korekci

12.h - Evropa překonala ranní nevolnost a silněji roste, euro silnější, ropa v plusech, BCPP jde proti a dále oslabuje

Hlavní zprávy dne

Pražská burza dnes při lehce podprůměrné likviditě ztrácela a nestihla tak reagoval na pozitivní obrat na světových trzích.Evropské trhy se v prvních 2/3 obchodování spíše jen hledaly. Po překonání ranní slabosti se až do rozhodnutí ECB o sazbách pohybovaly v plusech s tendencí utlumit dopolední růst. Krátce po rozhodnutí ECB trhy dokonce klesaly, ale přítrž v tomto udělal začátek obchodování v USA ve znamení silného růstu, který korigoval včerejší propady a to především za přispění několika velmi výrazných pozitivně laděných výsledkových zpráv pod vedením Microsoftu a Tesly.US trhy se zotavují ze včerejšího propadu. Tento týden vrcholí výsledkový kolotoč, když své výsledky za 3Q roku představuje hned 150 firem z báze indexu S&P 500 . V rámci doposud zveřejněných zpráv jich 82% překonalo tržní očekávání s průměrným růstem zisků o 24,8%. Propady trhů i přes takto vynikající čtvrtletí se dají přičíst "korekci na dobré zprávě".Investoři se snaží dohlédnout dále do budoucnosti a v tomto ohledu cítí, že 3Q mohl být v mnoha ohledech výjimečný a určitým vrcholem a další čtvrtletí tak růžová být nemusí kvůli projevům všech negativních vlivů v čele s obchodními válkami, které již budou pravděpodobně znatelné či měřitelné. Euro před rozhodnutím ECB lehce posilovalo proti dolaru , ale po něm začalo slábnout. Koruna euru osciluje v dlouhé křivce kolem včerejšího závěru. Ropa dnes bere růstovou technickou korekci předchozích několikadenních ztrát. BCPP dnes výrazněji oslabila a posunula index PX do blízkosti úrovní kolem 1050 bodů. Výrazně se nedařilo ČEZu , který reaguje pravděpodobně především na oslabení ropy respektive energií obecně. Akcie Erste poklesly na hranici 900 Kč akcie Avastu ztratily přes 2,3%. Moneta, zdá se, nalezla určité dno a dnes při relativně vysokém objemu obchodů lehce posílila. Podobně se jeví také akcie