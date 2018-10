Japonsko a Čína se chystají zlepšit své obchodní vztahy

Japonský ministr Šinzo Abe se dnes v Pekingu setká s čínským prezident Si Ťin-Pchingem a schůzka by měla trvat až do soboty. Jejich schůzka bude významná především, protože se jedná o první samostatnou cestu japonského vrchního představitele za uplynulých sedm let. Čína a Japonsko by měly podepsat během týdne řadu dohod a to uprostřed nervózního prostředí, kdy Spojené státy vyvíjí obchodní tlak na Čínu. Oba asijské státy by měly dospět k užším obchodním vztahům.

Nejen Čína, ale také Japonsko má obavy ohledně budoucích vztahů s USA, hlavně s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho zahraniční politikou. Právě to však stojí za historickým vylepšením oboustranných vztahů navzdory historickým a geopolitickým neshodám Číny a Japonska. Trumpova „America First“ politika v podstatě zahájila obchodní válku s Čínou, která jí dává podnět k přiblížení se k Japonsku. Japonsko zároveň necítí tak úzké vztahy se Spojenými státy, kvůli jejich odchodu z Transpacifického partnerství.

Abe přijede do Číny s přibližně stovkou zástupců z různých sektorů, kteří budou natěšení k vyhledávání nových obchodních příležitostí v Číně a to i přesto, že s USA a EU sdílí obavy z čínských obchodních praktik. Japonsko však musí dávat pozor na Trumpa. Ten totiž nedávno zahrozil uvalením dovozních cel na japonské automobily, aby přinutil Japonsko k vyjednávání o volném obchodu mezi oběma zeměmi. Trumpovi se stejně jako v případě s Čínou nelíbí vysoký obchodní deficit s Japonskem, který by rád za svého úřadu snížil. Odstranění celních bariér by pak umožnilo USA zvýšit vývozy do země vycházejícího slunce.

Před třicet lety bylo Japonsko ve stejné pozici, jako je dnes Čína. Japonsko bylo vnímáno jako největší ekonomická hrozba Spojených států, nakonec Japonsko ustoupilo a dnes ho překonala extrémně rychle rostoucí Čína. Fundamentálně Čína vidí sama sebe jako asijského lídra s Japonskem hned v za nimi. Oboustranný vztah mezi oběma zeměmi bude znamenat jeho velmi náročné řízení, které však může vést k bohatství na obou stranách, přece jen obchodní válka Čínu evidentně zpomalí a každý obchodní partner se ji bude hodit.