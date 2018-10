Výsledková sezóna přináší ozdravnou korekci, FED pod palbou! / BIG EXPERT - zahraniční trhy: týden od 22. 10. 2018

Ani ve středu se hlavní zámořské akciové indexy nevyhnuly poklesům. Index DJIA odepsal dvě a půl procenta, technologický Nasdaq ztrácel téměř čtyři a půl procenta. Příčina poklesů je stále stejná, a to obavy investorů o další růst korporátních zisků v prostředí celních bariér a úžícího se trhu práce, vytvářejícího tlak na růst mzdových nákladů.

Nejvíce se poklesy projevují na technologických titulech, na které doléhají zveřejněné slabší výsledky hospodaření. Včerejší výprodej odstartovala STMicroelectronics a podobně na tom byla i reportující Texas Instruments. Slabé výhledy čipových firem posílily obavy z dopadu cel a zpomalení růstu v Číně na zisky amerických společností. Technologický index Nasdaq vykázal nejvyšší denní pokles od srpna 2011 a indexy DJIA a S&P500 smazaly své zisky, které měly od počátku letošního roku. Dařilo se však výrobci letadel Boeing BA. Akcie společnosti, která je největším americkým vývozcem do Číny, rostly, protože firma zlepšila výhled zisku na celý rok. Vývoj na trhu tentokrát ovlivnila i zpomalující statistika z amerického trhu s bydlením. Prodej nových rodinných domů v USA v září klesl nejníže za dva roky. Zpráva je dalším signálem toho, že rostoucí úrokové sazby a ceny poškozují trh s bydlením.

Béžová kniha Fedu přinesla informace o růstu cen v důsledku zavedení cel, která zvyšují náklady společností a také růstu mezd díky úžícímu se trhu práce. Růst cen však zůstává mírný a to i díky nepeněžním pobídkám zaměstnavatelů, které tak pomáhají tlumit mzdovou inflaci. Celková ekonomická aktivita pokračuje v mírném růstu. Propady na trzích se nelíbí také americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, ten stupňuje kritiku Fedu, vadí mu totiž rychlé zvyšování úrokových sazeb. Na dotaz, co představuje největší riziko pro americkou ekonomiku, v rozhovoru řekl, že je to právě Fed. Podle prezidentova názoru Fed příliš rychle zvyšuje základní úrokovou sazbu a jejímu šéfovi Jerome Powellovi to v podstatě dělá radost. Trump, který by rád viděl nízké úrokové sazby. Na dotaz, zda zvolení Jerome Powella lituje, prezident odvětil, že na takové hodnocení je příliš brzy, ale že "možná ano". Pokaždé když se nám něco povede, zvýší úroky, postěžovala si hlava Spojených států.

Ropa se po včerejším silném poklesu stabilizovala a přes počáteční růst končila téměř bez posunu poté, co zisky opět odevzdala. Zásoby komodity podle EIA dále rostly. Saúdská Arábie v týdnu uvedla, že by v případě potřeby mohla zvýšit dodávky černého zlata na trh, čímž zmírnila obavy z nedostatku suroviny v důsledku amerických sankcí vůči Íránu. Saúdskoarabský ministr energetiky Chálid Fálih vyjádřil naději, že se těžařské země v prosinci dohodnou na prodloužení spolupráce při monitorování a stabilizaci ropného trhu. Nevyloučil, že Saúdská Arábie v budoucnosti zvýší dodávky o jeden až dva miliony barelů denně. Ropný trh v posledních dnech zasáhly obavy, že Rijád by mohl snížit dodávky ropy v rámci odvety za sankce, které by na Saúdskou Arábii mohly uvalit západní země v souvislosti s vraždou saúdskoarabského opozičního novináře Džamála Chášukdžího. Ministr Fálih nicméně v pondělí prohlásil, že takovéto snižování dodávek není v plánu.

Dnes se dočkáme rozhodnutí o úrokové sazbě a zasedání ECB. Změna nastavení monetární politiky je nepravděpodobná, proto se obchodníci zaměří na doprovodný komentář Maria Draghiho, který by se mohl zmínit také o situaci v Itálii. K celkovému pesimismu na trzích totiž také přispívá situace v Evropě. Evropská komise odmítla návrh rozpočtu Itálie na příští rok a dala Římu tří týdny na předložení nového návrhu. Tahanice kolem italského rozpočtu posilují pochybnosti, zda Evropská centrální banka bude moci zvýšit úrokové sazby příští rok v létě. Vicepremiér Matteo Salvini se však nechal slyšet, že svůj návrh rozpočtu Itálie na příští rok nezmění. Italské ministerstvo financí sdělilo Evropské komisi , že se hodlá držet svých rozpočtových plánů, i když jsou považovány za kontroverzní. Ministr Giovanni Tria v dopise adresovaném komisi uvedl, že si je vědom, že návrh rozpočtu na příští rok není v souladu s Paktem stability a růstu. Dodal však, že vláda musí reagovat na dlouhé období slabého výkonu domácí ekonomiky. Tria také upozornil, že v letech 2020 a 2021 nehodlá deficit dál zvyšovat.



Donald Trump a Jerome Powell (Zdroj: CNBC)

Libor Stoklásek, Grant Capital

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 22. 10. 2018.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

19. 10. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 079,30 1 077 1 072 ↓ -0,25 1 040 - 1 112 3 4 Dow Jones (US) 25 444,34 25 668 26 000 ↑ 0,88 23 500 - 26 912 5 2 NASDAQ Comp.(US) 7 449,03 7 633 7 700 ↑ 2,47 7 000 - 8 149 6 1 FTSE 100 (VB) 7 049,80 7 223 7 214 ↑ 2,46 6 850 - 7 651 4 3 DAX (Něm.) 11 553,83 11 747 11 800 ↑ 1,67 10 800 - 12 534 5 2 Nikkei 225 (Jap.) 22 532,08 22 153 22 010 ↓ -1,68 20 000 - 24 271 2 5

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn.

19. 10. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 079,30 1 083 1 105 ↑ 0,38 980 - 1 150 5 2 Dow Jones (US) 25 444,34 25 547 26 003 ↑ 0,40 22 000 - 27 176 5 2 NASDAQ Comp.(US) 7 449,03 7 558 7 700 ↑ 1,46 6 500 - 8 250 4 3 FTSE 100 (VB) 7 049,80 7 171 6 950 ↑ 1,72 6 650 - 7 800 3 4 DAX (Něm.) 11 553,83 11 789 11 979 ↑ 2,04 10 000 - 12 657 5 2 Nikkei 225 (Jap.) 22 532,08 22 101 21 860 ↓ -1,91 19 000 - 24 509 3 4

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Michal Blažek - BH Securities

- BH Securities Jakub Švábenský, Tomáš Menčík - CYRRUS

- CYRRUS Marco Marinucci, Patrik Hudec - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Jiří Zendulka - Kurzy.cz

- Kurzy.cz Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers