Němcová odmítla pozvání na Hrad. Pošlapal jste ideály, píše Zemanovi

Poslankyně ODS Miroslava Němcová odmítla prezidentovo pozvání na recepci po předávání státních vyznamenání. Napsala mu to v otevřeném dopise, kde vysvětluje své důvody. Raději prý výročí republiky oslaví jiným způsobem. Hrad už dříve uvedl, že některé osobnosti nepozval.

Podle Němcové prezident Miloš Zeman neakceptovatelně rozděluje celou společnost. "Na oslavu významného milníku naší historie jste nepozval některé příslušníky akademické obce, představitele veřejného života, členy zákonodárného sboru. Jde zejména o ty, kteří mají výhrady proti způsobu, jakým vykonáváte svůj úřad," vytkla v dopisu.

Zeman se podle bývalé předsedkyně Sněmovny zpronevěřuje prezidentskému slibu a dělení společnosti používá jako mocenský nástroj. Kritizovala také Zemanovu zahraniční politiku, personál na Hradě, útoky na novináře, postup při jmenování vlád a vulgární výroky.

"To jsou důvody, které mě i letos vedou k odmítnutí Vašeho pozvání. Výročí země, kterou miluji a je mým domovem, si připomenu a důstojně oslavím jiným způsobem," uzavřela Němcová. Přidají se k ní někteří opoziční poslanci, kteří také dostali pozvánku pouze na recepci ve Španělském sále.

Snaha hledat shodu, porozumění a toleranci kultivuje společnost v jakékoli dějinné etapě a patří mezi výsostné úkoly hlavy státu. Tato snaha nemusí být vždy úspěšná, ale rezignovat na ni, i dokonce jít proti ní, je závažným nepochopením prezidentských povinností. pic.twitter.com/KR6sxNiwEL — Miroslava Němcová (@Nemcova_Mirka) 25. jna 2018

Na facebooku se kvůli tomu rozčiloval i senátor TOP 09 Jiří Růžička. " Nejdříve by Senát zrušil, pak by si přál víc pracovitých senátorů, přidal by jim na odbornosti, když mu nezaplatili oběd, tak je vyloučí předem, a když ani to nepomůže, tak je nechá stát v předsálí. Je to trapné, hanebné a směšné," napsal.

Mluvčí prezidentské kanceláře Jiří Ovčáček už dříve potvrdil, že pozvání na předávání vyznamenání některé osobnosti neobdrží. "Možná by se vešli do většího výtahu. Z naší strany jde o vyjádření laskavosti," prohlásil s tím, že Hrad nepozval ty lidi, kteří se stále nesmířili, že je Zeman prezidentem.

Proti tomu, že Zeman na ceremoniál nepozval všechny politiky, se chce ohradit vedení Sněmovny. Podle ODS by měli poslanci přijmout slavnostní deklaraci a oslavit výročí 100 let republiky jiným způsobem.