Rozhovor s ministryní financí o vyjednávání o rozpočtu na příští rok

No a v Událostech teď vítám ministryni financí Alenu Schillerovou. Dobrý večer.

Dobrý večer.

Paní ministryně, a teď nastává ta klíčová část, tedy přesun miliard sem a tam. Kam až budete ochotná v těchto přesunech zajít, a co už pro vás bude nepřijatelné?

Tak já v tuto chvíli nemám žádné konkrétní návrhy na stole. Budu se rozhodovat podle okolností, podle možností, podle priorit vládních a samozřejmě budeme o tom debatovat v celé vládní koalici, případně i s těmi poslanci, kteří budou ochotni rozpočet podpořit. Takže, jak bylo správně řečeno ve vaší reportáži, teď každý, kdo přijde s nějakým návrhem, s nějakým přesunem, musí navrhnout, odkud se ty peníze vezmou. Takže teď to bude otázka velice aktivního jednání.

Klíčová role bude komunistů. Ty teď sice řekli, ano, ale zároveň si kladou nejrůznější podmínky, aby pro něj zvedli ruku později. V čem jim vyjdete vstříc a v čem už ne?

Tak já jsem s nimi ještě nedebatovala, ještě nemám konkrétní podklady, domluvila jsem se dnes s paní předsedkyní rozpočtového výboru, že se sejdeme, že se budeme o těchto prioritách bavit a já předpokládám, a pro mě bude zásadní, aby případné přesuny směřovaly do priorit této vlády. Takže v tomto směru počítám a v těchto mantinelech se budeme pohybovat.

Opozice, jak už jsme slyšeli několikrát, návrh rozpočtu označuje za příliš rozhazovačný. Proč jste v době konjunktury nepřišli s vyrovnaným rozpočtem?

Tak to je role opozice, já bych nečekala od opozice nic jiného. Já jsem to vysvětlovala dnes na plénu a vysvětluji to neustále. My v návrhu jako veřejné finance jsme v přebytku, máme třetí největší přebytek v Evropské unii. A pokud sestavuji rozpočet, jako ministryně financí jedna z mých rolí je i role stabilizační vůči ekonomice. Takže já musím přistupovat obezřetně k předpokládaným příjmům a musím zvážit veškeré rizika v rámci výdajů. Čili stanovit to s tímto a zohlednit samozřejmě priority vlády. A toto všechno musím vetknout do návrhu. Takže takto byl sestaven zodpovědně a proto předkládáme se 40miliardovým schodkem, což je 0,7 % HDP.

Paní ministryně, děkujeme za váš čas pro Události. Hezký zbytek večera.

Já děkuji za pozvání. Hezký večer.