Výsledky AB Inbev slabé, z dividendového aristokrata se stává plebejec (komentář analytika)

Mimo cyklických částí trhu, které táhnou probíhající výprodeje, se již objevují trhliny i v defenzivnějších částech investičního spektra; zejména těch, jež mají co do činění s rozvíjejícími se trhy. Čerstvou obětí je světová pivovarnická jednička AB InBev. Výsledky za 3Q18 byly slabé, příčinou jsou zejména slábnoucí měny Latinské Ameriky (argentinské peso a brazilský real).



Celkové tržby narostly meziročně jen o 4,5 % (konsenzus 6,2 %). Společnost si vedla nevalně v podstatě na všech trzích, nad všemi ale ční Brazílie. Provozní zisk tak posílil jen o 7,5 %, přičemž trh počítal s +9,9 %. Z hlediska profitability byly pro změnu největší brzdou ceny výrobních vstupů; z regionálního hlediska pak Severní Amerika, Evropa a Blízký Východ. Zisk na akcii se tak propadl až 20 % pod tržní konsenzus.





Mimo obecně známé situace na globálním trhu s pivem se v souvislosti s ABI často skloňují(>100 mld. USD ), které vzniklo převzetím konkurenta SABMiller v roce 2016. Tím spíš, že drtivá většina dluhu je denominována v dolaru , přičemž dolarové sazby již nějakou dobu citelně rostou. V této souvislosti je ovšem nutné zmínit, že bezmála 90 % dluhu má fixní sazbu, přičemž jen zbylých cca 10 % má charakter floateru.Přesto se společnost. Dividendový premiant sektoru běžné spotřeby se tak připravil o část hlavního lákadla pro investory a na trhu je cítit šok. Navržená pololetní dividenda dosahuje výše 0,8 EUR /akcii, což je. Finální dividenda by pak měla dosáhnout výše 1 EUR /akcii, což by v součtu znamenalo 1,8 EUR /akcii za FY18 (DY jen 2,7 %), tedy opět -50 % yoy. Trh počítal s dvojnásobkem, tedy dividendou stejnou jako loni ve výši 3,6 EUR /akcii. Aktuální dividendový výnos (3 %). Z dividendového premianta se tak rázem stává černá ovce, a to i přesto, že DY stále přesahuje konkurenty v podobě Heinekenu a Carlsbergu. Na splátky dluhu by tak mělo za letošek zbývat o cca 4 mld. USD více.

Akcie firmy reagují až 9% poklesem.