Sun: Francie v případě tvrdého Brexitu zpomalí odbavování kamionů u kanálu dokud UK nezaplatí odchodné 39 mld. GBP

Podle britského bulvárního listu The Sun Franciew hrozí Británii, že v případě odchodu ostrovní země z EU bez patřičných dohod zkomplikuje vývoz a dovoz v hlavních přepravních tepnách kolem kanálu La Manche.Opatření by mohlo platit až do té doby, dokud Británie nevyrovná "rozvodový účet" kalkulovaný na cca 39 mld. GBP . Omezení možnosti přepravy by mohlo způsobit nejenom dopravní chaos a vážné komplikace na obou stranách kanálu, ale mohlo by vážným způsobem zasáhnout do chodu jihovýchodu Británie a hlavního města Londýna Podle listu francouzská strana může prodloužit obvyklou lhůtu pro odbavení jednotlivých kamionů dotazem na cíl a důvod cesty u každé osádky. Zdánlivě banální postup by ovšem mohl prodloužit stávající průměrnou dobu odbavení jednoho každého kamionu z nyní platných 25 sekund o dalších 50 sekund navíc, což by v součtu celkového počtu přepravovaných kamionů mohlo vyvolat mnohakilometrové zácpy na obou stranách kanálu.Podle dostupných statistik v loňském roce před přístav v anglickém Doveru projelo přes 2,6 miliónu kamionů a dalších nákladních vozů a dalších 1,6 miliónu se přepravilo podmořským tunelem Channel Tunnel. Pokud by se měl každý z kamionů podrobit plné celní kontrole, která by mohla trvat kompletně až kolem 45 minut, budou zdržení a vzniklé kolony a zácpy na obou stranách enormní a to i v případě plné aktivace záchytných parkovacích míst na dálničních přivaděčích a v blízkosti přístavů.