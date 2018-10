Zisk automobilky Ford kvůli propadu prodejů v Číně klesl o 36 pct

Americkému výrobci aut Ford Motor klesl ve třetím čtvrtletí čistý zisk o 36 procent na 993 milionů USD (22,5 miliardy Kč). Důvodem byl propad prodeje v Číně a růst nákladů na suroviny. Výsledky však překonaly očekávání a automobilka ponechala v dnešním prohlášení beze změny výhled na celý rok.



Zisk na akcii bez mimořádných položek činil 29 centů, a byl tak o jeden cent vyšší, než čekali analytici dotazovaní agenturou FactSet. Příjmy se zvýšily o tři procenta na 37,67 miliardy USD.





Prodej Fordu v Číně se za devět měsíců letošního roku snížil o 30 procent. Podle automobilky jsou důvodem stárnoucí modelové linie, které čekají na modernizaci. Růst zde očekává nejdříve příští rok, kdy mají na trh přijít nové sportovně-užitkové (SUV) modely.Téměř veškerý zisk automobilky pocházel z prodeje pickupů, jako modelu F-150, a SUV v Severní Americe. Tyto vozy mají vysokou ziskovou marži. Zisková marže, tedy podíl zisku před zdaněním na celkových příjmech, v Severní Americe činila 8,8 procenta.Minulé čtvrtletí Ford oznámil blížící se restrukturalizaci, která bude mít za následek mimořádné náklady až 11 miliard USD . Finanční ředitel Bob Shanks dnes uvedl, že plán stále platí. Varoval však, že cílem automobilky je sice i nadále dosáhnout celkové ziskové marže osm procent, avšak tento cíl se nepodaří splnit do roku 2020, jak původně oznámila. Někteří investoři a analytici jsou frustrovaní nedostatkem detailů tohoto plánu a čekali, že Ford by mohl dnes zveřejnit nové podrobnosti. Shanks však dnes prohlásil, že firma v tuto chvíli nemá co oznámit. firmy dnes uzavřely na devítiletém minimu 8,18 dolaru . Naposledy byly na této ceně v době, kdy se automobilový průmysl snažil vypořádat z důsledky hospodářské krize a konkurenční automobilky General Motors a Chrysler se vymanily z bankrotové ochrany, napsaly agentury AP a Reuters.