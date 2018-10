Tesla chce přímo konkurovat Uberu a Lyftu

Šéf a zakladatel Tesly Elon Musk oznámil, že automobilka hodlá provozovat vlastní sdílenou službu, která by měla přímo konkurovat už zavedeným službám jako jsou Uber či Lyft.Automobilka počítá s vytvořením platformy, která by umožnila majitelům sdílet jejich autonomní vůz v rámci zmíněné služby, kdykoli to bude nutné při růstu poptávky. Musk logiku platformy přirovnal k modelu Airbnb. Tesla pracuje na systému plně autonomně řízených vozidel, který by dalece přesahoval možnosti současných "autopilotů", kteří jsou převážně spíše jen v režimu asistence vyžadující fyzickou přítomnost řidiče.