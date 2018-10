Nakročeno k ještě vyšším sazbám. Další hlasy z ČNB promluvily

Sázíme na to, že Česká národní banka na svém listopadovém zasedání přikročí k již pátému zvýšení sazeb během letošního roku. Nahrává tomu nejen stav české ekonomiky, ale i vývoj kurzu koruny. A podobně se na celou situaci dívají další dva členové bankovní rady ČNB. Tentokrát promluvili Tomáš Nidetzký a Marek Mora.

Inflační tlaky společně s dlouhodobě slabší korunou znamenají, že Česká národní banka může pokračovat s procesem zvyšování sazeb, a to dost možná již na příštím zasedání, řekl Nidetzký agentuře Bloomberg. Zařadil se tak po bok viceguvernéra Mojmíra Hampla, který v rozhovoru pro Roklen24 podobně uvedl, že „v této fázi ekonomického cyklu mají sazby být výš, než jsou“.

„Vývoj reálné ekonomiky vytváří prostor pro pokračování normalizace měnové politiky,“ uvedl Nidetzký. „Já osobně jsem přesvědčen, že tlaky bránící koruně v posílení přetrvají, což umožňuje utažení měnových podmínek prostřednictvím úrokového kanálu,“ dodal. Podle Nidetzkého představuje slabší domácí měna příležitost k rychlejší normalizaci měnové politiky a zároveň otevírá dodatečný manévrovací prostor pro případné snížení úroků někdy v budoucnu.

Po Nidetzkém se slova chopil další člen bankovní rady ČNB, a to Marek Mora. I podle něj existují faktory bránící koruně v posílení, od obchodních válek přes brexit, italský rozpočet až po situaci na Středním východě. Současná úroveň kurzu tudíž podle Mory umožňuje pokračující zvyšování sazeb. Na druhou stranu, centrální banka by měla i tak postupovat opatrně, uvedl.

Na otázku, zda na listopadovém zasedání (ne)zvedne ruku pro navýšení úroků, Mora odpověděl, že je to padesát na padesát. Rozhodne se prý na základě čerstvých prognóz představených na samotném zasedání.

My sázíme na to, že proinflační tlaky umocněné oproti dosavadní prognóze za čtvrté čtvrtletí slabší korunou budou hlavním důvodem, proč Rusnok a spol. přikročí příští čtvrtek k letos již pátému – a nadto doposud nevídanému čtvrtému po sobě jdoucímu – úrokovému hiku. A podobně se na celou věc dívají i peněžní trhy, kde pravděpodobnost navýšení sazeb ještě v letošním roce dosahuje více než 60 %.

Vývoj koruny se - i přes výše zmíněné komentáře - včera nesl ve znamení oslabení téměř k hranici 25,90 za euro. Potvrzuje se tak, že trhy s listopadovým zvýšením sazeb počítají, přičemž v tuto chvíli hraje prim spíše vývoj na evropských trzích, konkrétně slábnoucí euro, které s sebou stáhlo i ostatní měny středoevropského regionu. Očekáváme, že tento scénář setrvá i nadále, jelikož nás do listopadového zasedání ČNB nečekají žádná klíčová data a bankovní rada se počínaje dneškem ponořila do mediální karantény.

Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,86 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,79 až 25,86 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,56 až 22,79 USDCZK.*

Euro během včerejšího dne vůči dolaru oslabovalo. Nad společnou evropskou měnou visí strašák brexitu a rozpočtového vyjednávání italské vlády s Evropskou komisí, ve středu však zapůsobila data. Konkrétně se jednalo o zhoršující se indexy nákupních manažerů oblasti průmyslu a služeb v Německu, Francii a v celé eurozóně.

Živo bylo rovněž i kolem již zmiňované italské situace. Jak se prozatím zdá, Řím nemá v plánu Evropské komisi ustupovat. Včera to v rozhovoru pro televizi RTL potvrdil italský vicepremiér Matteo Salvini, když uvedl, že vláda svůj návrh rozpočtu nezmění. K tomu dodal, že samo odmítnutí ze strany komise je útokem na italskou ekonomiku a že kurz politického vedení se rozhodně nezmění.

Americký Fed pak ve večerních hodinách zveřejnil Béžovou knihu. Ta ukázala, že 12 distriktů souhrnně v době od září do poloviny října reportovalo relativně nízký až mírný ekonomický růst. Některé firmy, především ty průmyslové, se dle dokumentu potýkají s nárůstem nákladů (např. za surové materiály jako hliník), což dávají za vinu zavádění cel. Tento fakt se poté projevuje ve vyšších výrobních cenách. Celkově se však inflační tlaky nejeví jakkoli výrazně silné. Mnohé podniky mají rovněž problémy nalézt kvalifikovanou pracovní sílu, což se ve výsledku projevuje v mírném růstu mezd, případně v zavádění alternativních kompenzací.

I nadále se přikláníme k tomu, že vzhledem k evropskému dění a přicházejícím datům bude euro v nevýhodě oproti dolaru (byť v USA byla také reportována horší data, například včera ta z realitního trhu, k tomu můžeme přičíst i narůstající náklady dolarového hedgingu). Dnes ráno společná měna sice mírně sílí, její zisky by měly být vzhledem ke zmiňovaným rizikovým faktorům spíše omezeny.

V případě evropské měny budeme dnes sledovat především zasedání Evropské centrální banky, od kterého ale nečekáme žádné změny v dosavadním trendu měnové politiky. Zatím nepředpokládáme, že by aktuální dění kolem Itálie a brexitu, příp. volatilita trhů, jakkoliv ovlivnilo již představený plán ohledně ukončení programu QE na konci roku či ohledně sazeb setrvávajících na současných úrovních alespoň do léta příštího roku. Možnou podporou pro euro by mohl být komentář šéfa ECB podobný tomu z konce září, který zazněl před Evropským parlamentem. Tehdy Draghi uvedl, že spatřuje výrazný nárůst inflačních tlaků v jádrovém vyjádření tempa růstu cen, kde silnou roli hraje především růst mezd. Sledovat ale budeme rovněž i možnou debatu ohledně zpomalujících předstihových indikátorů, jakou jsou například výše zmiňované indexy nákupních manažerů.

Vedle zasedání ECB bude v rámci evropských událostí zveřejněn německý IFO index, v jehož případě trh očekává mírný pokles. Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1417 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 96,22 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1332 do 1,1454 EURUSD.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.