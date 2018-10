Akciový výprodej na Wall Street a v Číně nekončí

Nekončící akciový Armageddon, který se v průběhu 24 hodin přelévá z Číny do Evropy a následně na Wall Street, má prozatím tendenci tlačit eurodolar k nižším hodnotám. Pravda je ovšem taková, že v eurozóně - konkrétně na trhu s italskými dluhopisy , se odehrává další drama, které se dost možná již negativně podepisuje na pokračujícím propadu podnikatelských nálad. Alespoň touto řečí hovořily indexy PMI zveřejněné v eurozóně. Ty signalizují jasné zpomalení růstu ve 4. čtvrtletí.Dnes bude pro eurodolar, ale vlastně i další měny v Evropě (včetně té střední) klíčové zasedání ECB. Neočekáváme převratné změny, ale trh může být velmi citlivý na zmínky M. Draghiho o zpomalování růstu v EMU a také na to, jak se centrální banka bude stavět k otázce změny kapitálového klíče, který určuje, v jakých objemech nakupuje dluhopisy na národní úrovni. Ten by se přitom měl po pěti letech měnit a to v neprospěch Itálie