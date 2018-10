Kryptoměnoví giganti spojují síly a chtějí podpořit rozšíření digitálních mincí krytých dolarem

Coinbase a Circle, dvě z největších kryptoměnových společností, oznámily vytvoření joint-venture s názvem „CENTRE Consortium.“ Jeho cílem má dle jejich slov být urychlení přijetí kryptoměn, které jsou kryty skutečnými fiat měnami, jako je třeba americký dolar. Coinbase je největší kryptosměnárna se sídlem ve Spojených státech, Circle je finančně technologický startup, do kterého již investovaly takové firmy jako Goldman Sachs a Baidu.

„Coinbase a Circle sdílejí společnou vizi otevřeného globálního finančního systému vybudovaného na kryptoměnách a blockchainové infrastruktuře a realizace této vize vyžaduje, aby lídři tohoto odvětví spolupracovali na vytvoření interoperabilních protokolů a standardů,“ uvedli spoluzakladatelé společnosti Circle Jeremy Allaire a Sean Neville v tiskové zprávě z 23. října.

Společnost Circle zavedla svou vlastní verzi amerického dolaru ve formě stablecoin v květnu letošního roku. Nese název „USD Coin“ a od 23. října bude podporována na obchodní platformě Coinbase. Jde přitom o vůbec první tzv. stabilní minci, kterou Coinbase podporuje. A jak Coinbase uvedla, je „fundamentálně odlišná“ od ostatních kryptoměn.

„V USDC spatřujeme velký krok směrem k otevřenějšímu finančnímu systému. Výhodou digitálního dolaru založeného na blockchainu – jako je USDC – je to, že je jednodušší ho programovat, posílat, používat v aplikacích a lokálně skladovat, než je tomu u tradičních amerických dolarů,“ napsala společnost Coinbase v blogovém příspěvku.

Ředitel společnosti Circle Jeremy Allaire věří v budoucnost kryptoměn. Ale není si jist tím, že obchody a investice v budoucí kryptoekonomice budou uskutečňovány v bitcoinu. Nedávno uvedl pro televizi CNBC, že investoři budou stále spoléhat na peníze kryté vládami – ovšem tyto peníze musí být schopné operovat na blockchainové technologii. Allaire dále vysvětlil, že jejich stabilní mince USD Coin není zamýšlena tak, že by měla nahradit americký dolar. Má být způsobem, jak vzít existující dolar a učinit jej kompatibilním s kryptoměnovou infrastrukturou, o které její advokáti tvrdí, že je lepší a rychlejší než existující platební systémy.

