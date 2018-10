V domě Clintonových našli bombu. Obamovi přišla do práce

Přímo v domě bývalého amerického prezidenta Billa Clintona a jeho manželky, bývalé ministryně zahraničí a neúspěšné kandidátky na prezidentku Hillary Clintonové, našli bombu. Podobnou pak dnes objevili i v kanceláři dalšího bývalého prezidenta - Baracka Obamy.

Podle AP mělo být výbušné zařízení u Clintonových i u Obamy plně funkční. Televize NBC uvedla, že by se mělo jednat o výbušniny doručené podobně jako v pondělí do domu filantropa a miliardáře George Sorose - tedy v obálce doručené do poštovní schránky.





New York Times uvedlo, že bomba u Clintonových byla adresovaná přímo Hillary Clintonové a našli ji už v úterý večer. Na výbušninu u Obamy přišli ve středu ráno. Případy už si mělo převzít FBI.