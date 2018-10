S rozpočtem nezlobí jen Itálie, ale také Francie, Španělsko, Belgie, Portugalsko a Slovinsko

Podle agenturních zpráv s vládními rozpočty na příští rok nezlobí jen Itálie , ale i některé další země měnové unie jako jsou například Francie, Belgie, Portugalsko a Slovinsko. EU s nimi v této souvislosti vede různě intenzivní debatu na toto téma.Francie například unii představila návrhy rozpočtu počítající se strukturálním deficitem (rozdíl mezi výdaji a příjmy očištěný o některé jednorázové vlivy), který by měl klesnout o 0,1% v tomto roce a o 0,3% v roce příštím. V dubnu přitom Paříž unii přislíbila pokles ukazatele o 0,6% ročně.Unie v případě Francie kritizuje také velmi optimisticky založené odhady růstu příjmů a na nich založené předpoklady dosažení fiskální konsolidace. Výdajová stránka se pak zdánlivě vymyká kontrole.S podobnými nešvary následně pracuje také návrh Itálie EK Francii vytýká také to, že její veřejné finance byly naposledy alespoň vyrovnané v roce 1974 a vlastní vládní cíle pro vývoj deficitu byly od té doby překonány minimálně 11krát. Rozpočtový přebytek země vykázala naposledy v roce 1978.Francouzské rozpočtové návrhy a jejich historie jsou velmi podobné s těmi předkládanými Itálií. podle expertů to v případě Francie nepředstavuje až takový problém vzhledem k již déletrvající snaze řešit dlouhodobý růstový potenciál na rozdíl od Itálie