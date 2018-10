Je vysoká důvěra v českou eokonomiku udržitelná?

Optimismus v tuzemské ekonomice zůstává i nadále velmi vysoko, a to navzdory smíšeným zprávám, jež přicházejí z vnějšího prostředí.

Mírně se zvýšila důvěra v průmyslu včetně hodnocení celkové poptávky, což je úspěch, vezmeme-li úvahy smíšené zprávy z vývoje průmyslu v eurozóně včetně Německa.

Zlepšila se také důvěra ve stavebnictví, výhled do dalších měsíců ale vyznívá méně optimisticky.

Celkově ale podnikatelská důvěra zůstala v říjnu beze změny, neboť vyšší důvěra v průmyslu a stavebnictví byla vykompenzována poklesem důvěry v obchodu a službách.

Zlepšila se důvěra mezi spotřebiteli, a to díky nižším obavám ze zhoršení celkové ekonomické situace.

Silný růst mezd a celková situace na trhu práce by měly mezi spotřebiteli spolehlivě udržet optimismus i ve zbytku letošního roku, což by mělo být patrné i na růstu spotřeby domácností.

Je otázkou, nakolik je vysoká úroveň důvěry v české ekonomice udržitelná v situaci, kdy na globální ekonomickou aktivitu a obchod dopadá protekcionismus a politické nejistoty.

Již v závěru letošního roku anebo nejpozději v roce 2019 bych očekával tendenci k pozvolnému snižování celkové důvěry v tuzemskou ekonomiku, a to skrze slabší důvěru mezi podnikateli.

Růst protekcionismu v globálním obchodě a zpomalující se růst průmyslových objednávek v eurozóně se dříve či později projeví i v tuzemském průmyslu.

Česká ekonomika má za sebou dlouhé období růstu, tempo tohoto růstu se ale v průběhu letošního roku začalo zpomalovat.

Vlna optimismu je v tuzemské ekonomice stále velmi vysoko, nicméně spolu se zpomalením růstu české ekonomiky a s nejistotami vyvěrajícími z vnějšího prostředí lze čekat, že v dalších měsících a zejména v roce 2019 se bude důvěra v české ekonomice postupně snižovat.