Nákupní signály na akcie Finisar (FNSR) a Royal Dutch Shell (RDSA)

Prorazí akcie Finisar (FNSR) aktuální formaci?

Minulé měsíce byly pro akcionáře výrobce optických komponentů Finisar mimořádně dobré. Akcie této společnosti totiž zaznamenaly od dubna do září solidní růst, ale ani je neminula nedávná korekce na Wall Street. Obchodníci, kteří byli v long pozici před nedávným propadem akcií Finisar, začali vybírat zisky a tento cenný papír již není v rostoucím trendu.

Po prolomení nedávného minima ze září na hodnotě $18,25 začaly akcie prudce klesat. V posledním týdnu se však obchodníci pokoušeli znovu testovat tuto hladinu, ale k jejímu prolomení zatím nedošlo. Proto s velkou pravděpodobností můžeme očekávat, že by mohl přijít další impuls směrem dolů.

Pokud akcie překoná rezistenci na hodnotě $18,25, tak už short signál není platný. První shorty je vhodné otevírat pod úrovní $17,45, s tím že by mohly být testovány nedávná minima. Není ani vyloučeno, že propad by mohl být daleko větší.

Bude akcie Royal Dutch Shell (RDSA) pokračovat v medvědím trendu?

Společně s poklesem akciových trhů v posledních dnech také klesala cena „černého zlata“ neboli ropy. Pokles této komodity samozřejmě zasáhl i přední ropné společnosti (Exxon Mobil, Conoco Phillips, Royal Dutch Shell), které zaznamenaly pokles svých akcií.

Před měsícem se nám toto odvětví velice líbilo, ale pokles akciových trhů změnil náš názor o 180 stupňů. Na grafu společnosti Shell vidíme učebnicovou medvědí vlajku, u které hrozí, že bude prolomena směrem dolů. Hodnota akcie pod € 28 tak představuje velmi zajímavou příležitost na short.

První pozice by bylo vhodné otevírat pod psychologickou úrovní € 28. Stop-lossy by měly být nad maximech posledních dnů. K výběru zisků by mohlo dojít okolo hodnoty € 25.

Upozornění: Všechny úrovně vstupů i výstupů z obchodů vychází z osobních strategií autorů newsletteru a mají pouze informativní charakter. Neměly by být chápány jako specifická nákupní a prodejní doporučení, ale jako podklad pro další analýzu se zohledněním Vašich investičních možností a zkušeností. Ujistěte se, že znáte podmínky investičního newsletteru.