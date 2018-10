Evropské poprvé a „Obama měl sazby na nule“

Většina úterý se nesla ve znamení citelné averze k riziku, která se projevovala výprodejem evropských i amerických akcií, zatímco dluhopisy a zlato rostly. K závěru dne však nervozita částečně polevila. K naprostému klidu nám ale chybí hodně. Stále se totiž najde poměrně slušný výčet rizik, který by scénář ze začátku týdne mohl zopakovat.

Začneme-li popořadě, ve hře je například kauza vraždy saúdského novináře Chášakdžího, vedle toho ale existují pro trhy ještě větší hrozby. Tou nejaktuálnější je historicky první odmítnutí návrhu rozpočtu ze strany Evropské komise. Ta včera prostřednictvím svého místopředsedy Valdise Dombrovskise potvrdila svůj odmítavý pohled na předložený italský rozpočet pro rok 2019 s tím, že italská vláda má tři týdny na to, aby předložila poupravený návrh splňující pravidla Paktu stability a růstu.

Pokud se tak nestane, případně pokud nebude ani nový návrh splňovat nastavená pravidla, bude mít komise možnost zahájit postup při nadměrném schodku. V jeho případě, dojde-li opět na nesplnění pravidel či případných doporučení, hrozí postižené zemi případné uvalení sankcí. Samotnému postupu však musí předcházet projednání v Evropské radě, což je faktor, který především vzhledem k blížícím se volbám do Evropského parlamentu a rostoucímu populismu napříč starým kontinentem může hrát do karet italské vládě.

Tak vypadá úřednický postup nátlaku na Řím, vedle toho ale existuje ještě ten tržní. Vzhledem k tomu, že odmítnutí italského rozpočtu bylo očekáváno, reakce například u eura nebyla nikterak výrazná. O něco citelnější posun, a to směrem vzhůru, jsme pozorovali u výnosů italských dluhopisů. A právě ty by mohly v rozhodování premiéra Conteho a spol. sehrát důležitou roli, ať už vzhledem k zadlužení vlády, tak i případným problémům spojeným například s italským bankovním sektorem.

Byť je dosavadní postoj Itálie odmítavý – sám premiér Conte včera sdělil, že neexistuje žádný rozpočtový „plán B“ – podle neveřejných zdrojů serveru Il Messaggero je vedoucí koalice Ligy severu a Hnutí pěti hvězd přece jen připravena na případnou úpravu rozpočtu. Server uvádí, že hlavním katalyzátorem by měl být právě tržní vývoj, konkrétně narůstající spread mezi italským 10letým bondem a jeho německým ekvivalentem (viz graf níže). Tuto informaci ostatně, byť nepřímo, potvrdil i sám ministr financí Tria. Ten dle serveru Corriere uvedl, že italská vláda „nechce vše zkazit“ a že bude během příštích týdnů bedlivě naslouchat vývoji trhu. Dle serveru je Tria dokonce přesvědčen, že v případě zhoršení situace na trzích bude italská vláda ochotna upravit dosavadní podobu rozpočtu.

Každopádně v rámci dalšího vývoje především u eura bude italské vyjednávání s EU představovat pomyslný strop případných zisků, obzvláště pokud bude nadále trvat italský odmítavý postoj.

A k omezení zisků eura může přispět i další vývoj kolem brexitu. Byť premiérka Mayová potvrdila, že dohoda o odchodu je z 95 % hotová, otazníky stále visí nad debatou o irských hranicích. Vedle toho roste i napětí v rámci samotné Konzervativní strany, které dostává Mayovou do silné defenzivní pozice.

Přesuneme-li se za Atlantik, během úterý se opět ozval americký prezident, který se, jak je v poslední době jeho dobrým zvykem, pustil do Federálního rezervního systému, konkrétně do guvernéra Powella. Podle Trumpa Fed přímo ohrožuje americkou ekonomiku zvyšováním sazeb. „Říkám jen to, že jsem z Fedu nešťastný, protože Obama měl sazby na nule,“ řekl prezident pro Wall Street Journal. „Pokaždé, když uděláme něco významného, Fed zvýší sazby. Mám pocit, že guvernér Powelll vypadá dokonce šťastný, když je může navyšovat,“ postěžoval si Trump.

Z vývoje trhů je však vidět, že si z Trumpových výroků tohoto typu nic nedělají. Ostatně v tuto chvíli je ve hře mnohem více důležitějších faktorů, přičemž v případě USA jde nejen o blížící se volby do Kongresu, ale i pokračování procesu navyšování sazeb. Ve druhém případě je možné zmínit včerejší vystoupení šéfa atlantské pobočky Fedu Bostice. Ten dle agentury Reuters řekl, že i přes padající akciové trhy, nejistotu kolem mezinárodního obchodu a další potenciální rizikové faktory by americká ekonomika neměla být v ohrožení, což nahrává pokračování v postupném zvyšování úroků. Podle Bostice již totiž není potřeba, aby Fed držel „nohu na plynu“ největší ekonomiky světa.

Co se týče dnešního dne, ponese se ve znamení indexů nákupních manažerů jak v Evropě, tak i v USA. Fed pak ve večerních hodinách zveřejní Béžovou knihku. Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1462 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 96,00 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1433 do 1,1520 EURUSD.*

Koruna se během včerejšího dne posunula pod hranici 25,80 za euro. Zatímco zbytek regionu zůstával bez výraznějších impulzů, domácí měnu podpořil viceguvernér ČNB Mojmír Hampl, který v rozhovoru pro Roklen24 potvrdil, že vzhledem k současnému stavu české ekonomiky by sazby měly být výše.

„Myslím si, že v této fázi ekonomického cyklu mají sazby být výš, než jsou. Mají být blíž své rovnovážné hodnotě, jakkoliv máme velkou nejistotu o tom, kde ta rovnováha je,“ řekl Hampl. „Ta postupná horolezecká práce, která vede k vrcholu s názvem neutrální sazby, má dle mě pokračovat. Počasí je příznivé,“ dodal.

Středa je posledním dnem, kdy se můžeme dočkat komentářů od dalších členů bankovní rady ČNB. Počínaje zítřkem totiž započne týdenní mediální karanténa. My i nadále věříme v to, že centrální banka na svém listopadovém zasedání zvýší sazby, a to především z důvodu proinflačních tlaků pramenících z napjatého stavu trhu práce a slabší koruny.

Dnes budou zveřejněny indikátory domácí spotřebitelské a podnikové důvěry. Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,77 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,78 až 25,86 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,36 až 22,59 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.