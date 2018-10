Nálada v eurozóně je mírně lepší (Ranní zpráva z finančního trhu)

Pozornost dnes bude směřovat na indikátory PMI z oblasti eurozóny. Ty by měly ukázat na zlepšení nálady. Růst peněžní zásoby v EU sice zpomalí, úvěrová aktivita však nabírá na tempu. Na domácí půdě nás čeká důvěra v domácí ekonomiku, která by se stejně jako v eurozóně měla držet na solidních úrovních.

Úvěrová aktivita v eurozóně roste

V eurozóně dnes budou zveřejněny předběžné odhady indikátorů PMI. PMI v oblasti průmyslu by měl stoupnout o 0,2 pb na 53,4 bodů, kompozitní PMI pak o 0,3 pb na 54,4 bodu. Lepšit by se mohly i v následujících měsících, neboť reakce na obavy z obchodních válek a geopolitiku byla v posledních měsících podle našeho názoru přehnaná. Tyto říjnové výsledky by byly konzistentní s růstem HDP eurozóny v 0,4-0,5 % q/q. Růst peněžní zásoby M3 podle ekonomů SG zpomalí z 3,5 % v srpnu na 3,2 % v září. Loni touto dobou dosahoval růst ještě téměř 5 %. Hlavní příčinou zpomalení růstu je podle našeho názoru omezení programu QE z 60 mld. EUR na 30 mld. EUR. Úvěrová aktivita v eurozóně ožívá. Její růst by měl na konci letošního roku překročit hranici 4,5 % (v srpnu to bylo 3,7 % y/y).

Euro zůstává pod tlakem geopolitiky

Euro včera vůči dolaru mírně posilovalo, hladinu 1,150 USD/EUR ale nezdolalo. Důvodů k optimismu totiž zatím společná měna mnoho nemá. Evropská komise včera vyzvala italskou vládu, aby do třech týdnů předložila nový návrh rozpočtu na rok 2019. Ten původní, s deficitem 2,4 %, Evropskou komisi neuspokojil a to ani po vysvětlení, které Itálie v pondělí zaslala. Krom toho na euro dopadá i nejistota spojená s brexitem a setrváním Theresy May v úřadu.

Důvěra v domácí ekonomiku se drží na vysokých úrovních

V Česku bude dnes zveřejněn říjnový konjunkturální průzkum. Spotřebitelská důvěra se stále drží poblíž historicky nejvyšších úrovní a ani říjen na tom pravděpodobně nic nezmění. Naopak důvěra průmyslníků je ohrožena nedostatkem výrobních kapacit, na který narážejí. Růstu důvěry ve stavebnictví by nemělo stát nic v cestě. Poptávka po rezidenčním bydlení stále převyšuje nabídku, rozjelo se inženýrské stavitelství, firmy investují i do výstavby nových výrobních prostor.

Na regionálních trzích pohoda, jazz

Na regionálních trzích byla včera patrná absence zajímavějších údajů. Impulzy tentokrát nepřicházely ani z eurodolarového trhu. Ze středoevropských měn posílila pouze česká koruna, která si připsala 0,2 % a dostala se tak na úroveň 25,79 CZK/EUR. Koruně nahrál Mojmír Hampl, který prohlásil, že by sazby měly být výše, než v současné době jsou. Zbytek regionu měl tendenci mírně oslabovat. Ztráty však nedosahovaly ani úrovně 0,1 %. Polský zlotý se v odpoledních hodinách pohyboval na úrovni 4,300 PLN/EUR, maďarský forint na úrovni 322,9 HUF/EUR.