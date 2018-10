Eurodolaru se stále nedaří

Eurodolaru se nedaří a to přesto, že si prezident D. Trump opět vyšlápl na Fed , resp. na jeho šéfa J. Powella, který podle amerického prezidenta měl být mužem nízkých úrokových sazeb a ukazuje se, že není. Fed je nicméně nezávislý a jeho šéf byl jmenován na čtyři roky, takže D. Trump se s neposlušným centrálním bankéřem bude moci vypořádat až ve druhém volebním období - pokud na něj dojde.Eurodolaru má však problém vinou Itálie . Včera bruselská Evropská komise odmítla připravovaný rozpočet na rok 2019 a dala Římu tři týdny na to, aby předložil “nový”. Vedení italské vlády reagovalo odmítavě, takže v eurozóně bude i v dalších týdnech panovat období nejistoty a tím i nízkých úrokových sazeb , které nedovolí zpevnit. Uvidíme co ke kauze Brusel - Řím řekne zítra prezident ECB, který je shodou okolností Ital.