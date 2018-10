Proč nové vedení O2 neodkupuje vlastní akcie?

Akcie společnosti O2 Czech Republic (dále jen O2) k překvapení řady investorů propadly na pražské burze v pátek 19. října na 240,50 Kč, tj. na novou nejnižší úroveň od prosince 2016. Stalo se tak přestože dosavadní letošní zveřejněné hospodářské výsledky přinesly další zlepšení a v akcionářích mohou vyvolávat víru v zachování výplaty výrazné dividendy také v příštím roce. Za první část roku O2 zvýšila zisk o více než 5 % na 2,776 mld. Kč. Jestli trend vydržel i ve 3. čtvrtletí společnost zveřejní za necelý měsíc 21. listopadu.

Kurz O2 bez vlivu odkupu vlastních akcií

V prosinci to budou tři roky, co akcionáři O2 na valné hromadě schválili odkup až 10 % vlastních akcií, resp. až za maximálně 8 mld. Kč. Následně v návaznosti na rozhodnutí představenstva došlo na konci ledna 2016 k fyzickému spuštění první 2 leté tranše odkupu, který napomohl i samotnému kurzu akcií O2. A to nejen díky pozitivnímu pohledu investorů na transakci, nýbrž evidentně i samotnou realizací. V některých týdnech totiž odkupovaný objem tvořil i více než 40 % obchodů s akciemi O2 na pražské burze…

Zmiňovaná první tranše odkupu končila v polovině loňského prosince a představenstvo dle očekávání trhu oznámilo vyhlášení nového „kola“. A opět na 2 roky. Společnost tehdy mj. uvedla, že zamýšlí plynule navázat na ten končící. Jenže nenavázala. O2 totiž v rámci nového programu letos neodkoupila jedinou akcii. A veřejnost vlastně neví proč. Při první tranši přitom netrvaly přestávky odkupu nikdy déle než zhruba 8 týdnů. Navíc se tak dělo jen v době před reportem kvartálních výsledků.

V okamžiku možného spuštění druhé tranše však došlo na změnu v nejvyšším vedení…

Budník, Štefunko vs. Fremuth

Předchozí generální ředitel a zároveň předseda představenstva Tomáš Budník oznámil loni v prosinci odstoupení z funkcí. A to vlastně pár dní po schválení nového kola odkupu. Nedlouho poté jej obdobným rozhodnutím následoval šéf dozorčí rady Martin Štefunko, který dříve překvapil výrazným nákupem 100 tisíc akcií O2. V listopadu 2014, dva dny před svoláním valné hromady, která měla posvětit finanční asistenci až 24,8 mld. Kč pro skupinu PPF, totiž investoval do firemních akcií 21,5 milionu Kč. V domácích vodách vlastně nevídaný manažerský krok.

Po dobu své funkce Štefunko akcie O2 neprodal. Vzhledem i k rozdělení společnosti (oddělení CETIN) a výplatám dividend na investici velmi výrazně vydělal. Jen při vytěsnění minoritních akcionářů CETIN musel inkasovat přes 17 milionů korun a akcie O2 mu samozřejmě zůstaly. Štefunko po lednovém opuštění O2 již nemusí regulátorovi hlásit obchody. Nedozvíme se tak, zda již 100 tisíc akcií O2 prodal či nikoliv.

Každopádně právě změna vedení, kdy Tomáše Budníka nahradil v nejvyšší funkci Jindřich Fremuth, nejspíše přinesla změnu strategie u odkupu vlastních akcií. Jak pro kurzy.cz potvrdil manažer pro vztahy k investorům O2 Jakub Hampl, představenstvo ale neschválilo žádné přerušení nového programu odkupu.

Co je tedy důvodem, že O2 letos neodkupuje vlastní akcie?

Transakcí je jak známo opět pověřena Wood & Company Financial Services, která postupuje v souladu s pokyny vedení O2. Jak vyplývá z vyjádření Jakuba Hampla, vedení pokyn společnosti Wood & Company evidentně nedalo. Pro kurzy.cz totiž mj. uvádí: „Pokyny vedení společnosti vycházejí z komplexních analýz, které zahrnují mnoho faktorů, mimo jiné především otázky aktuální tržní ceny a likvidity, ale také alternativních investičních příležitosti s cílem zajistit nejefektivnější využití volných hotovostních prostředků. V roce 2018 identifikovalo vedení společnosti jako efektivní především investice do růstových a ziskových oblastí, jako je budování vlastních sítí na Slovensku, nebo financování splátkového prodeje telefonů. V případě, že by žádné takovéto alternativní investiční příležitosti nebyly, je další alternativou pokračovat v nákupu vlastních akcií.“

K vyjádření snad jen zopakovat výše uváděný propad akcií O2 na 22 měsíční minima. Ke zmiňovaným investicím pak možno snad jen faktograficky uvést, že O2 v 1. pololetí v tomto ohledu meziročně skutečně zvýšila výdaje o 133 milionů Kč na 1,365 mld. Kč.

Pro investory však z hlediska informovanosti ohledně postoje společnosti k odkupu vlastně malá náplast, když při zmiňovaném schválení dalšího kola odkupu bylo v prosinci výslovně uvedeno: „Společnost může Nový program přerušit nebo ukončit i před uplynutím dvouleté doby, na kterou je zamýšlen. Společnost informace o jakýchkoli výjimečných skutečnostech, stejně jako o případných jiných způsobech nabývání vlastních akcií mimo Nový program, vždy uveřejní.“

To že společnost vyhodnotila jiné efektivnější využití volných hotovostních prostředků, by si zasloužili investoři jistě dozvědět přímo (ve vztahu k odkupu se nezmiňuje ani např. v Pololetní zprávě). A odkup mohla O2 případně oficiálně přerušit, když rozhodování o investicích jistě není záležitostí ze dne na den či z týdne na týden. Zvláště, když stávající odkup měl dle úmyslu společnosti plynule navázat na předchozí. Období deseti měsíců „nečinnosti O2“ však jistě plynulostí není…

Závěrem snad jen připomenout, že O2 do poloviny loňského prosince odkoupila celkově téměř 8,7 milionu vlastních akcií, tj. 2,8 %. Vydala za ně 2,2 mld. Kč, resp. za každou akcii v průměru 253,30 Kč. Na vlastní akcie se jak známo nevyplácí dividenda. Jen letos tak v tomto směru O2 „ušetřila“ přes 182 mil. Kč.

Po silném nádechu z úvodu týdne akcie O2 v úterý část zisků odevzdaly, když zakončily na 246 Kč (-1,20 %).