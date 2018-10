Zámořské trhy se přes veškerou snahu do zisku nedostaly

Dnešní nálada na finančních trzích příliš optimizmu do žil investorů nenalila a i zámořské trhy v tomto trendu, alespoň při otevření, pokračovaly. Přesto se dá říci, že se situace v průběhu dne částečně zlepšovala. Především po uzavření evropských trhů se zámořské indexy začaly přizvedávat a v posledních dvou hodinách obchodování jsme viděli dokonce sprint k lepším hodnotám, do zisku se však překlopit nedokázaly. Nakonec tak obchodní seance v USA opět dopadla lépe než ve zbytku světa, když Spojené státy uzavíraly se ztrátou menší než 1 %. Konkrétně Dow Jones -0,5 %, S&P500 -0,6 % a Nasdaq -0,4 %. Může tak být i díky probíhající výsledkové sezoně, která v USA probíhá i přes vysoká očekávání poměrně pozitivně.Z výsledkové sezony dnes určitě zaujal mobilní operátor Verizon Communications . Výsledky tohoto giganta již nemají přílišnou sílu investory překvapit. Přesto dnes, i když reportoval čísla in-line s odhady, cena jeho akcií rostla o 4,1 %. Může to být zásluhou toho, že management společnosti potvrdil výhled na zbytek roku, nebo i psychologickým růstem čistého zisku na akcii meziročně o 25 %. Tento růst byl však způsoben především daňovou reformou.Na pozitivní notu zahrál i report výsledků společnosti United Technologies . Ta reportovala čísla lehce nad odhady a při komentáři výhledu pro zbytek roku je také pozitivní. Zisk na akcii i prodeje očekává v tomto roce lepší než po minulém kvartálu. Její akcie tak posílily o 2,9 %. Silnou pozici si udržel také jeden z lídrů v oblasti rychlého občerstvení McDonald’s. Překvapil jak ziskem na akcii, tak lehce i tržbami, do svého výhledu nezmínil nic, co by bylo investory považováno za výraznější riziko, a proto jeho akcie dnes rostly o 6,3 %.Ale ne pouze pozitiva přináší tato výsledková sezona. Své o tom vědí akcionáři výrobce těžké techniky Caterpillar . Podíváme-li se na historii této společnosti, vidíme, že od přelomu roku 2015 a 2016 prakticky kontinuálně narůstala její hodnota a že tento nárůst se zastavil právě s příchodem letošního roku. Po ekonomickém boomu ale opět přichází doba ochlazení a například stavební technika tak bude zažívat znatelné ochladnutí poptávky. Takže i přesto, že dnešní výsledky byly přibližně v souladu s očekáváním trhu, do budoucna již musejí investoři hledět výrazně opatrněji, než tom bylo doposud. Proto dnešní pokles akcií Caterpillar o 7,6 %.