Kam až dorazí rozběhnutý býk? Vrchol Patria investiční konference sledujeme ŽIVĚ

Na finančních a zejména akciových trzích jsme svědky nejdelšího býčího trhu v historii. Kam až, jak dlouho ještě a na jakých základech může pokračovat? Vystřídá jej nová krize? Kdy? V jaké podobě? Odkud může pramenit? Právě na toto téma pořádá Patria Finance pro své klienty jubilejní 10. investiční konferenci. Na Patria.cz pro Vás vybrané dění na Žofíně sledujeme ŽIVĚ.

O co může zakopnout rozběhnutý býk, rozebírá hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš. Téma diskutují analytici a ekonomové Patrie za účasti ředitele měnové sekce ČNB Tomáše Holuba. Hostem konference je finanční ředitel stěžejního titulu pražské burzy. Quo vadis ČEZ odpoví či nejméně napoví Martin Novák. O Investice s příběhem se s Vámi podělí generální ředitel Patria Finance Tomáš Jaroš. Investice na současných trzích se scénáři možného vývoje následně podrobně rozeberou analytici Patria Finance. Partnery akce jsou Forbes, Galerie Kodl, BMW Stratos Auto, Post Bellum – Paměť národa.

19:43 Analytik Martin Cakl: Na pražské burze vidím potenciál v Avastu. Makléř Jakub Lukáš: KB je teď na atraktivní úrovni. Názory analytiků a makléřů v Makléřské koridě Patria investiční konference, která právě vrcholí na Žofíně

19:28 Analytiky střídají makléři. Makléřskou koridou a dotazy z publika na tělo zvolna vrcholí Patria investiční konference

19:14 Vlk, Soták a plán B, když býkovi dojdou síly dřív: dluhopisy a sázka na inverzní křivku, zlato a producenti zlata, sázka na pokles akcií v podobě například inverzních akciových ETF

19:09 Tomáš Vlk na Patria investiční konferenci: Význam defensívy příští rok hodně naroste. Stoupá atraktivita dluhopisů a zajištění proti dalším propadům

19:02 Strategie pro aktuální situaci na trzích podle analytika Patrie Braňa Sotáka: prvním krokem v portfoliu je rotace mezi sektory. Preferujeme rotaci na základě stárnoucího hospodářského cyklu = banky, energie, zdravotnictví, běžná spotřeba, strukturálním tématem pak je oblast software a služby

19:00 Hlavní analytik Patria Finance Tomáš Vlk: Tempa růstu HDP i firemních zisků dosáhnou letos vrcholu, na dohled je také vrchol úrokových sazeb Fedu

18:50 Na čem se korekce na trzích posledních dní nejíce podepsala? Prodávaly se zejména cyklické sektory po vysokém růstu, odpovídají na Patria investiční konferenci analytici Patria Finance Tomáš Vlk a Branislav Soták

18:45 Druhou část konference po přestávce otevírá CEO Patria Finance Tomáš Jaroš a dar 3000.000 Kč pro Paměť národa.

17:59 CFO ČEZ Novák a hlavní faktory, které přinesou růst zisku a cash flow ČEZ: rostoucí ceny elektřiny, pozitivní dopad rostoucích cen emisních povolenek, stabilní výše investic, výše regulovaných aktiv roste, růst v oblasti obnovitelných zdrojů

17:46 Finanční ředitel ČEZ Martin Novák na Patria investiční konferenci: Evropský energetický sektor prochází zásadní změnou. Tradiční energetika stagnuje, avšak zůstává nepostradatelnou součástí. OZE a decentrální energetika rostou. Zákazníci se zaměřují na komplexní služby spojené s využitím energie

Cože? Ke 40 EUR? To by znamenalo možnost růstu EBITDA o +20% 2019 vs. 2018. EBITDA 2019 na úrovni 63-65 mld. Kč. Co více v růstu průměrné ceny elektřiny pro další roky zůstává skryto mezi 40 a 55 EUR/MWh dalších až 22 mld. Kč v EBITDA tj. za 3 roky růst EBITDA až +60% https://t.co/83utpcpnml