Souhrn 23.10. - akciové trhy silně oslabují, Itálie nedostala požehnání k rozpočtu, euro nakonec slabší, ropa se propadá, BCPP se také svezla, Avast odepsal 5%

Futures pro DJIA indikují startovní propad o 400 bodů - výsledky 3M a Caterpilaru zklamáním

12.h - Evropa se noří do červených čísel kvůli všemu geopilitickému napětí, euro silnější, ropa pokračuje ve volném pádu,

BCPP se také veze, Avast -5%

Obchodní válka, italská nejistota a levné dluhopisy. To jsou důvody poklesu akciových trhů

Hlavní zprávy dne

Pražská burza při zhruba průměrné likviditě dnes plně reflektovala nepříznivý zahraniční vývoj a výrazněji oslabila.Evropské akciové trhy dnes výrazně oslabily. EK dnes odmítla návrh italského rozpočtu a poprvé v historii jej vrátila k přepracování. Nová italská vláda se nechala již dříve slyšet, že na něm nic měnit nehodlá, což vede k jasné konfrontaci. Ta se projeví především na finančních trzích. Někteří účastníci trhu se obávají možného rozvinutí podobné dluhové krize jako v roce 2011. Opatrnější investoři raději likvidují své pozice.Do toho negativně působí růst napětí kolem vraždy saúdsko-arabského novináře a odvetné absence mnoha finančních špiček na saúdsko-arabském investičním fóru, jež právě započalo.A do toho se míchají stále platné obavy z vývoje Brexitu a obchodních válek a do toho přicházejí první negativně laděné výsledkové zprávy některých větších společností jako jsou americké 3M a Caterpillar a evropský Philips US trhy v úvodu dne silně korigují kvůli zklamání z výše zmíněných výsledků a především doprovodných výhledů. V případě obou jmenovaných US společností jsou jejich varování brána s velkou váhou, protože obě společnosti jsou brány jako relevantní a důvěryhodné indikátory reálného ekonomického vývoje ve světě. Euro v průběhu dne sice po určitou dobu posilovalo vůči dolaru , ale postupem času svou jistotu ztrácelo. Koruna skokově posílila k euru v reakci na komentáře viceguvernéra ČNB Hampla naznačující pokračující ochotu k růstu korunových sazeb. Ropa dnes následovala obecný vývoj v rizikovějších aktivech a výrazně prohloubila probíhající korekci. Trhy se mimo jiné obávají možnosti, že Írán bude prostřednictvím Ruska obcházet americké ropné embargo a suroviny bude tak na trhu dostatek. Což se umocňuje v kombinaci s očekávaným zpomalením poptávky při slabším globálním růstu. BCPP dnes až na akcie Pegasu oslabovala jako "jeden muž". Hlavní tíhu tlaku nesly bankovní tituly v čele s Erste a Monetou, výrazně korigovaly Akcie Avastu po zprávě o prodeji 5,5% akcií firmy za cenu kolem 80 Kč ČEZ se vrátil blízko k úrovním ze začátku roku, akcie PMČR razantně poodstoupily od hranice 15 000 Kč