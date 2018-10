Kusy zohaveného těla našli na zahradě saúdského konzula

Vražda saudského novináře Jamala Chášukdžího je v posledních dnech jedním z nejdiskutovanějších témat nejen v médiích, ale také na státní úrovni. Nyní to vypadá, že se podařilo najít části novinářova těla. Jak uvádí Sky news, části lidského těla, patřícího právě zavražděnému novináři, se podařilo najít na zahradě domu saudského konzula. Novinářovy ostatky měly být rozřezány a jeho tvář znetvořena. Turecký prezident Erdogan při vystoupení v tureckém parlamentu dnes řekl, že novinář byl zabit brutálním způsobem. V případu podle něj figuroval také místní spolupracovník a je třeba, aby jeho identita byla zveřejněna. Turecko bude případ vyšetřovat všemi prostředky.

Turecko viní z vraždy 15 lidí, kteří dorazili do Istanbulu ve třech skupinách, 2. října byli na konzulátu a pak se vrátili do Saúdské Arábie. Erdogan řekl, že jsou mezi 18 osobami, které byly v souvislosti s případem zadrženy v Saúdské Arábii. Prezident se domnívá, že by Saúdská Arábie měla umožnit, aby tito podezřelí byli souzeni v Istanbulu. Prezident také prohlásil, že nepochybuje o upřímnosti saúdského krále Salmána.

Erdogan s ním telefonicky hovořil 14. října a byl vytvořen společný vyšetřovací tým. "Tak mohli naši představitelé vstoupit na konzulát a do konzulovy rezidence. Stěžoval jsem si na konzulův postoj a Rijád ho odvolal," řekl Erdogan.

Turecký prezident pokračoval sdělením, že po 17 dnech Saúdská Arábie uznala, že Chášukdží byl na konzulátu zabit. Při dalším telefonátu Rijád oznámil, že v Saúdské Arábii bylo zadrženo 18 lidí včetně patnáctičlenného komanda.

"Nesmí se zapomínat na to, že saúdský konzulát má diplomatickou imunitu, ale že je také uvnitř našich hranic. Určitě budeme vyšetřovat... Všichni, kdo sehráli nějakou roli, musejí být potrestáni," řekl turecký prezident.

Vyzval Saúdskou Arábii, aby prozradila, kdo dal k vraždě pokyn. "Kde je tělo Džamála Chášukdžího?" ptal se Erdogan. Zmínil se také o dvojníkovi, který byl v novinářových šatech viděn později v ulicích Istanbulu. Turecký tisk ale poukázal na to, že dvojník měl sice brýle a vousy, kterými mohl novináře připomínat, avšak zapomněl si přezout boty a do ulic se vydal v teniskách, zatímco Chášukdží měl, jak je patrné z kamerového záběru, na nohou kožené boty.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov dnes k případu řekl, že Rusko vyslechlo stanovisko Saúdské Arábie, že královská rodina nemá s vraždou nic společného. Ostatní záležitosti jsou podle Peskova věcí vyšetřování.