Více peněz pro dětské skupiny. Nahrazují školky a jesle

Dětské skupiny, které slouží jako náhrada jeslí nebo školek pro děti do čtyř let, by mohly v roce 2020 dostávat vyšší příspěvek od státu. Ministerstvo práce a sociálních věcí zatím počítá s částkou 7500 korun měsíčně za každé místo pro dítě, jehož rodiče pracují, hledají si práci či studují.

Více dětských skupin a mikrojeslí s podporou státu - takový je podle ministerstva práce a sociálních věcí lék na nedostatek míst v mateřských školách. Skupiny jsou dnes financovány z evropských dotací, ty mají ale do dvou let vyschnout.

"Když budou zřizovatelé plnit podmínky pro dětskou skupinu nebo pro mikrojesle, budou mít zajištěno financování na příští kalendářní rok," uvedla ministryně Jana Maláčová.

Státu se investice do takových zařízení vyplatí, pracující rodiče peníze rychle vrátí zpět na daních. "Protože když si propočítáme to, co odvádí maminka při mzdě na daních, tak stát, přestože nainvestuje 7500, tak na tom vydělá pět tisíc," vypočítala Maláčová.

Rodiče by za dítě ve skupině platili maximálně třetinu minimální mzdy, aktuálně tedy zhruba čtyři tisíce. Změnit by se měly také pravidla pro fungování skupin. Měly by například poskytovat stravování a na pečovatele by mělo připadnout méně dětí.

"Při současném stavu by návrh financování dětských skupin stál miliardu ročně. Pokud počet dětí naroste, stálo by to zhruba 2,1 miliardy korun ročně," dodala ministryně.

"Je to nezbytně nutné pro chod dětské skupiny, protože bez dotací dětská skupina nemá šanci konkurovat jiným předškolním zařízením," vítá návrh ředitelka dětské skupiny Eliška Holznknechtová.

Kde je dostupná kvalitní péče pro děti, je podle Maláčové vyšší i porodnost. Ministerstvo chce tímto krokem podpořit i mladé rodiny s dětmi. Resort práce by rád navýšilo také rodičovský příspěvek, a to z 220 tisíc na 260 tisíc.