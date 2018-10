Akcie AMS -23 %. Dodavatel součástek pro Apple zklamal výhledem

Společnost AMS, dodavatel součástek do telefonů iPhone, oznámil podle analytiků solidní výsledky za třetí čtvrtletí, prognóza na to stávající ale zaostala za odhady. Akcie se na burze v Curychu propadly o skoro třetinu. Je to pro ně největší průběžný propad od ledna 2008. Kolem 10:00 odepisují zhruba 23 %.

Příjmy za třetí čtvrtletí se zvedly meziročně o 57 % na 479,6 milionu USD. Očištěný čistý zisk dosáhl 18,6 milionu USD oproti 23,5 milionu USD před rokem. Do čísla není započten valuační efekt spojený s devizovým měnovým konvertibilním dluhopisem.

Společnost nyní předpokládá, že upravená marže EBIT bude ve 4. čtvrtletí v rozmezí 16 % až 20 %. Analytický konsensus byl 27 %. V loňském posledním kvartálu dosahovala tato marže 27,3 %.

AMS vyrábí optická čidla do mobilních telefonů. Přístroje díky nim na příklad dokážou rozpoznat, kdy je telefon přiložený u ucha. Společnost také expandovala do 3D senzorů, bez kterých by se neobešla technologie Face ID, tedy technologie rozpoznávání obličeje, pomocí které se novější chytré telefony od Applu odemykají. Apple obstarává zhruba 40 % tržeb AMS, odhadují analytici.

Investory nad jiné zajímají tři nové iPhony od Applu, které podle analytiků mohou obsahovat právě čidla pro rozpoznávání obličeje od AMS. Ta doufá, že nové produkty, které uvádí na trh v tomto pololetí, v příštím roce podpoří její tržby.

Akciím společnosti AMS se obecně moc nedaří. V technologickém subindexu STOXX Europe 600 Technology je od začátku roku třetím největším propadlíkem. Od ledna se propadly o 56 %. Před dvěma týdny se dostaly na 19měsíční minimum. Teď jsou na 20měsíčním dnu.

Výkonnost titulu na burze ve Frankfurtu za posledních 5 let ukazuje graf níže:

