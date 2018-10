Si Ťin-pching otevřel obří most na jihu Číny

Čínský prezident Si Ťin-pching dnes oficiálně otevřel 55 kilometrů dlouhý most spojující čínská území Hongkong, Macao a město Ču-chaj v pevninské Číně. Jde o nejdelší mostní konstrukci na světě vedoucí přes moře. Oznámila to agentura Nová Čína. Díky mostu se zkrátí doba cesty mezi třemi městy ze tří hodin na 30 minut.



Stavba mostu začala před devíti lety a vyšla na 20 miliard dolarů (přes 449 miliard Kč). Pro běžnou dopravu začne most fungovat ve středu. "Oficiálně otevírám most Hongkong-Ču-chaj-Macao," řekl prezident v krátkém projevu.



Původní termín otevření mostu byl stanoven na rok 2016, stavbu ale zbrzdilo zkoumání dopadu projektu na životní prostředí, vyšetřování korupce i překročení rozpočtu. Během jeho budování navíc přišlo o život sedm dělníků a dalších 275 bylo zraněno. Většina úmrtí byla spojena s pádem z velké výšky.



Most představuje klíčový prvek plánu Pekingu pro těsnější propojení 11 měst delty Perlové řeky, která pokrývá 56.000 kilometrů čtverečních a je domovem 68 milionů lidí.



Součástí mostu jsou dvě šestiproudové silnice a tunel dlouhý 6,7 kilometru, který byl vyhlouben, aby nebyly projektem narušeny frekventované lodní trasy v oblasti. Tunel vede mezi dvěma uměle vytvořenými ostrovy.



Most byl projektován tak, aby odolal zemětřesení o síle až 8,0 stupně, supertajfunu či nárazu velké nákladní lodě. Na stavbu se spotřebovalo přes 400.000 tun oceli.

Kritici však tvrdí, že oblast zálivu čelí významným politickým a regulačním překážkám, přičemž pevnina, Macao a Hong Kong provozují různé vlastní celní a hraniční kontroly, měny a vládní systémy. Čínská vláda podala málo informací o tom, jaká opatření přijme k překonání těchto problémů. Další kritici tvrdí, že jde o tlak Číny, jak vyvíjet větší kontrolu nad Hong Kongem.

Zdroj: ČTK, Reuters, FT