Avast spolupracuje s Vodafone na Family Security aplikaci

Jak už název napovídá, jde o aplikaci, která rodičům umožní kontrolovat chování dětí na mobilních zařízeních. A to skrze blokování nevhodných stránek, časové omezení internetového přístupu či zasílání notifikací, když se dítě nedostaví v daném čase na „bezpečné místo“ (například do školy).





Mobilní telefony používá k připojení na internet 97 procent dětí, přitom v roce 2010 šlo pouze o 37 procent. Zároveň zhruba čtvrtina dívek a chlapců tráví na internetu více než čtyři hodiny denně. Vyplývá to ze studie EU Kids Online – the Czech Republic 2018, do které se zapojilo více než 2600 dětí ve věku devět až šestnáct let. Chránit děti nejen v digitálním světě pomůže nová aplikace Vodafone Family Security, která vznikla ve spolupráci se společností Avast.