Češi loni zvýšili svůj průměrný dluh o 4 000 na 29 700 Kč

Češi se zadlužují stále víc. Průměrný dluh u lidí, kteří si půjčí, byl v loňském roce o 4000 korun vyšší než v roce 2016 - z 25 700 vzrostl na 29 700 korun. Více si půjčují muži než ženy, nejvíc dlužníků bydlí v Moravskoslezském kraji.

Čeští dlužníci v průměru dluží bezmála 30 tisíc korun. Nejvíce dlužníků pochází z Moravskoslezského kraje (16 %) - částka, kterou tady dluží, je v průměru 28 100 korun. Následuje Ústecký kraj (12 %), kde si zároveň půjčují nejmenší částky - v průměru 27 900 korun. Na třetí příčce je kraj Středočeský (10 % dlužníků), kde dluží lidé v průměru 30 500 Kč. V průměru nejvyšší závazky mají lidé v Praze - 33 100 korun. V těsném závěsu jsou na Karlovarsku, kde průměrný dluh činí 32 700 korun.

"Výrazný nárůst průměrné výše dluhu může souviset s očekáváním pokračování současného tempa růstu ekonomiky, které vyvolává větší ochotu utrácet a kvůli nákupům se i zadlužovat. Dlužníci by ale měli pamatovat na to, že ekonomický cyklus přináší i poklesy spojené s růstem nezaměstnanosti, a vytvářet si dostatečnou rezervu na pokrytí splátek svých závazků,“ uvádí Jana Žaludová, tisková mluvčí společnosti KRUK, která se zabývá správou pohledávek.

Největší dluhy mají Češi ve věku 45 - 64 let, v průměru dluží 34 tisíc. Naopak nejméně, v průměru 14 300 korun , dluží mladí lidé ve věku 18 - 24 let. Více než 8 % dlužníků s průměrným dluhem 29 100 korun je již v postproduktivním věku (přes 65 let).



"Průměrná výše dluhu vzrostla ve všech věkových kategoriích, včetně lidí ve věku nad 65 let, jejichž jediným příjmem bývá starobní penze. Splácet dluhy z důchodu je velmi obtížné, navíc ze zkušenosti víme, že si staří lidé často berou úvěry pro svoje děti nebo vnoučata, která by z různých důvodů vlastní úvěr nedostala. Pokud tito skuteční dlužníci nemohou úvěry sami splácet, může to penzisty přivést na hranici chudoby," dodává Žaludová.