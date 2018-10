Moody’s popostrčila Itálii blíže k útesu

Reakce na předložení deficitního italského rozpočtu na sebe nenechala dlouho čekat. Pět měsíců po prvním varování přišla Moody’s s nepříznivou revizí ratingu Itálie. V pátek jako první z hlavních ratingových agentur srazila její úvěrové hodnocení o stupínek dolů (z Baa2 na Baa3) a posunula italský dluh blíže pomyslnému útesu - známka Baa3 sedí přesně na hranici mezi investičním a neinvestičním pásmem. Příští snížení ratingu by tak bolelo podstatně více. Neinvestiční pásmo představuje teritorium vyhrazené pro spekulativní investice, u nichž je výměnou za podstoupení zvýšených rizik požadován vysoký výnos.



Na vině je (jak jinak) čerstvě zveřejněný návrh výrazně deficitního státního rozpočtu. Ten italská vláda předložila začátkem minulého týdne a teď čeká, jestli jí deficit ve výši 2,4 % HDP (tedy třikrát vyšší oproti původnímu plánu) u Evropské komise projde… Rozumíme, že volby se vyhrávají s příslibem rozdávání dárečků a v kampani se nikdo neptá, jak se sliby budou financovat. Na to se však ptají finanční trhy, které nekompromisně určují, za kolik jsou ochotny dlužníkům půjčovat. 10letý státní dluhopis Itálie aktuálně nese 3,45 % ročně, což v kontrastu s německými 0,46 % indikuje velký rozdíl ve vnímání důvěryhodnosti, který dosahuje dokonce 5,5letého maxima (mimochodem, český 10letý státní dluhopis nese 2 % ročně, a to nám určuje ČNB mnohem vyšší úroky). I kdyby tak přivřela nad italskou troufalostí oko EU, shovívaví k plánům třetí největší ekonomiky EU se slabým hospodářským růstem a dluhem v poměru 130 % k HDP nebudou investoři.





Vývoj HDP největších ekonomik eurozóny od finanční krize

Zdroj: Bloomberg



Útěchou pro Itálii budiž „stabilní výhled“ ratingu, což jinými slovy znamená, že Moody’s v dohledné době neuvažuje o jeho dalším snížení. Tento týden se ale chystá revize hodnocení italského dluhu ještě od další z trojky hlavních ratingových agentur - S&P . Otázkou je, jak hluboké snížení ratingu přijde (zda se Itálie propadne až do území „prašivých dluhopisů“) a s jakým výhledem. Jsme přesvědčeni o tom, že italská vláda bude muset nakonec tváří v tvář finanční realitě své rozhazovačné plány přehodnotit.



Z řad akcií na italský chaos v první řadě reagují tamní banky. UniCredit letos odepsala 24 % a její cena se přiblížila 11 EUR za akcii. I když je oceněna na polovině účetní hodnoty, na maxima z roku 2007, kdy stála akcie neuvěřitelných 200 eur, se cena vrátí jen stěží.



Měkké přistání Číny (zatím) pod kontrolou

V pátek trhy překvapila nová data o růstu čínské ekonomiky ve třetím kvartále. Ta zaznamenala nejpomalejší tempo růstu od roku 2009 a s údajem 6,5 % meziročně dokonce zaostala za odhady (ty počítaly se zpomalením jen na 6,6 %). Negativní tržní reakci ale po zveřejnění slabého čínského HDP zvrátily čínské autority, které bez váhání zareagovaly podpůrnými opatřeními a uvolněním regulace, což trhy přijaly a ocenily opětovným růstem akcií, který pokračoval i v dnešním dni.

Na fakt, že Čína vlivem změn ekonomického modelu zpomaluje a že si na tento „nový normál“ musíme zvyknout, upozorňujeme již delší dobu. Rovněž nelze zcela přehlížet čínské problémy s enormním zadlužením a realitní bublinou – proto také Čína dlouhodobě zůstává pro naše scénáře rizikem.



Velkou nevýhodou Číny je navíc netransparentnost jejích oficiálních statistik, což lze do jisté míry vyřešit sledováním alternativních ukazatelů, které by měly o její ekonomice podávat věrnější obrázek. Asi nejznámějším z nich je Li Keqiang index z dílny The Economist, který na základě sledování aktivity v nákladní železniční přepravě, spotřeby elektrické energie a úvěrové aktivity bank reflektoval zpomalení čínského ekonomického růstu již dlouhou dobu před tím, než se spustila na trzích panika kolem devalvace čínské měny v srpnu 2015. Zajímavostí u tohoto indexu je jeho pojmenování… Tři indikátory, z nichž je konstruovaný, podle serveru WikiLeaks využívá pro měření výkonu ekonomiky právě čínský premiér Li Keqiang (v českém přepisu Li Kche-čchiang). V roce 2007 se údajně přiznal americkému velvyslanci, že oficiální data nepovažuje za spolehlivá, a proto preferuje právě alternativní ukazatele.







Autorka: Michaela Toperczerová