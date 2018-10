Souhrn 22.10. - Evropa podlehla růstu politického napětí kolem Itálie a Brexitu, euro oslabilo, ropa pod 69/80 USD, BCPP lehce v plusu díky Erste a O2

12.h - Evropa lehce v plusech, ale postupně ztrácí, euro slabší, ropa lehce v plusech, BCCP v plusu, O2 +4%

Čínské akciové indexy rostly o 4-5%. Regulátoři se snaží je podpořit po slabším HDP

Hlavní zprávy dne

Pražská burza při lehce nadpoloviční likviditě oproti průměru lehce rostla.Evropské akciové trhy nedokázaly odolat zvýšenému geopolitickému napětí a ve druhé polovině dne zamířily do minusů. Negativně působí růst napětí kolem italského rozpočtu. EK s největší pravděpodobností tento týden italský návrh rozpočtu pro příští rok odmítne a italská vláda již naznačila, že k ústupkům se nechystá, což zatím naznačuje aktivaci odvetných opatření ze strany EU pro neplnění patřičných pravidel. Odvetná opatření jsou sice spíše v symbolické rovině, ale dá se očekávat negativní vliv na dluhové hodnocení středomořského státu a růst výnosů jeho dluhopisů , což se ostatně už potvrzuje. Panují pak obavy, že by mohlo dojít až k opakování dluhové krize z roku 2011 jež byla nepříjemnou zkouškou unijní celistvosti.Negativně působí také dosavadní vývoj kolem Brexitu . Dohoda je údajně z 95% předjednaná, ale celé to zatím padá na nevyjasněném režimu fungování hranice Irska a Severního Irska, kde se jen velmi obtížně hledá nějaké řešení. Oleje do ohně přilily také víkendové protesty proti Brexitu v Londýně, kterých se zúčastnilo až kolem 0,5 miliónu lidí.Výsledkové zprávy některých evropských firemních lídrů dnes poněkud zapadly.US trhy si v průběhu svého dopoledního obchodování vedou spíše smíšeně. Širší index S&P500 je mírně v červeném zatímco technologický Nasdaq míří pohodlně do plusu. Nedaří se bankovnímu sektoru. Podle komentářů je dění na trhu nyní velmi nejisté a bez určitého uklidnění se nedá počítat s výrazněji pozitivním vývojem.Tento týden výsledky představí například 3M, McDonald´s, Caterpillar nebo United Technologies Euro v průběhu dne postupně podlehlo výše zmíněným nejistotám ohledně italského rozpočtu a Brexitu Koruna se držela pod pátečním závěrem kolem 25,83-5. Ropa neudržela, podobně jako akciového trhy, dopolední lehký optimismus a postupem času začaly oba hlavní kontrakty ztrácet spolu s posilujícím dolarem. Americká WTI se dostala pod úroveň 69 USD a severomořský Brent pak pod 80 USD za barel. K poklesu také přispělo prohlášení Saúdské Arábie, že v žádném případě nehodlá použít ropu jako možnou odpověď na růst napětí se Západem. BCPP si dnes žila svým vlastním životem, ve kterém se dařilo akciím Erste a KB a především pak O2 . Posledně jmenovaný titul skokem smazal páteční nečekaný propad a vrátil se do blízkosti hranice 250 Kč . Zdá se, že páteční propad pod 240 Kč byl pouze jednorázovým výprodejem některého z větších hráčů a vidina vylepšeného dividendového výnosu dokázala mezeru následně náležitě zalepit.Výrazněji se nedařilo akciím Monety, které se opětovně pohybují pod avizovaným ohodnocením převzetí Air Bank a Home Credit.Dařilo se stále ještě dividendovým akciím PMČR.