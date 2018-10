Zdražování elektřiny a plynu v otázkách a odpovědích

1) Většina dodavatelů elektřiny již tento rok přistoupila k růstu cen pro zákazníky z důvodu rostoucích velkoobchodních cen komodity. Lze příští rok očekávat další zdražování elektřiny? Z jakých důvodů?

Ano, elektřina bude dále zdražovat. Nejen v roce 2019, ale pak i v dalších letech, pravděpodobně až do roku 2022. Domácnosti se příští rok musí připravit na růst cen elektřiny v rozmezí od sedmi do deseti procent. Důvodem je růst cen velkoobchodní elektřiny. Za něj může pro změnu růst cen emisních povolenek a růst cen uhlí na světových trzích, který souvisí s globálním hladem po energiích a s omezením čínské produkce uhlí z environmentálních důvodů.

2) Počátkem října oznámil zdražení v průměru o 5 procent u nezafixovaných produktů první významnější dodavatel plynu – E.ON. Jaká je situace u plynu? Budou následovat s podobným krokem další dodavatelé? Proč? O kolik procent by si mohli lidé příští rok za zemní plyn připlatit?

V České republice sice převažuje výroba elektřiny v uhelných elektrárnách z uhlí nebo v těch jaderných z jádra, ovšem v celosvětovém měřítku mají své významné postavení i paroplynové elektrárny. Při růstu ceny uhlí se tedy cenově výhodnější stává produkce elektřiny z plynu, což ovšem záhy vede k růstu poptávky po plynu a jeho zdražování. Plyn pochopitelně zdražuje i z dalšího důvodu, kterým je růst cen ropy na světových trzích. Vývoj jeho ceny je s vývojem ceny ropy do značné míry provázán. Ropa začátkem října podražila na maximum od roku 2014. Domácnostem tak plyn bude zdražovat i v příštím roce, a to o pět až sedm procent. Na vývoj na trhu s plynem už v srpnu reagoval Energetický regulační úřad, který navýšil indikativní cenu plynu pro letošní čtvrté čtvrtletí o osm procent.

3) Je vhodné si v současnosti cenu elektřiny a plynu zafixovat? Nebo už je pozdě?

Ceny obou energií dále porostou v příštích letech. Tento trend by mohl zvrátit jen závažný globální ekonomický útlum. Ten sice například z důvodu utahování měnové politiky v USA nebo z důvodu eskalace americko-čínské obchodní války nelze vyloučit, ale jeho pravděpodobnost je stále poměrně nízká. Proto se stále může vyplácet ceny zafixovat.

4) Vytápění – Jak jsou na tom cenově další možné alternativy elektřiny a plynu - tj. uhlí, dřevo, pelety aj. Zdražují také? Čím byste doporučil topit člověku, který má rodinný domek a je jen na jeho volbě, jaký druh vytápění zvolí?

Jako nejvýhodnější palivo se tak nyní jeví „staré dobré“ dřevo. A jinak tomu asi nebude ani v následujících až čtyřech letech. V porovnání s rokem 2017 dřevo jako jediné z paliv zlevňuje. Na trhu je ho totiž momentálně přebytek, hlavně z důvodu kůrovcové kalamity, kterou vyhrotilo letošní suché počasí. Trh se bude do rovnováhy vracet i několik let. Nůžky mezi cenou vytápění uhlím, elektřinou nebo plynem na jedné straně a dřevem na straně druhé se tedy budou v příštích letech, až dost možná do roku 2022, rozevírat. Uhlí, elektřina i plyn totiž budou dále zdražovat.

Lukáš Kovanda, Ph.D.