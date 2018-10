Ekospol: Developeři ve 3Q18 v Praze prodali jen 1035 nových bytů, což je nejméně za 6 let

Pražský rezidenční trh bojující se zamrzlým povolovacím procesem stále hledá své dno. Developeři ve třetím čtvrtletí prodali jen 1035 nových bytů, což je nejméně od třetího čtvrtletí 2012. V meziročním srovnání došlo k poklesu o 17,4 procenta. Od začátku roku získalo v hlavním městě nového majitele jen 3487 nových bytů. To je takřka o osm stovek prodaných bytů méně než v loňském roce. Vyplývá to z podrobných analýz společnosti EKOSPOL, která monitoruje trh s novými byty v Praze už více než 11 let.

„Letní měsíce jsou vždy slabší, než ostatní části roku. Lidé totiž využívají dvouměsíčních prázdnin a čerpají dovolené. Chtějí více odpočívat a neřešit závažná rozhodnutí, ke kterým často životní investice v podobě koupě nového bytu za miliony korun zcela jistě patří. Nic na tom letos nezměnila ani centrální banka, která od října opět výrazně zpřísnila podmínky pro získání hypotéky. Ani vyšší zájem o tento typ financování v září nedokázal výrazněji vylepšit prodejní statistiky za celé čtvrtletí. To se tak stalo nejhorším za posledních šest let. Vzhledem k tomu že, poslední čtvrtletí bývá každoročně nejslabší, máme to nejhorší teprve před sebou,“ komentuje prodejní statistiky i jejich další vývoj generální ředitel a předseda představenstva developerské společnosti EKOSPOL Evžen Korec.

„Česká ekonomika stále roste a nezaměstnanost se fakticky dostala na nulu. Každý, kdo chce pracovat, místo najde. Za takové situace by se dalo očekávat, že prodeje nových bytů porostou. V českém legislativním Kocourkově je však všechno naopak. Lidé by byty rádi kupovali, ale ty buď vůbec nejsou, nebo na ně nemají. Stavební úřady v Praze totiž nové rezidenční projekty takřka nepovolují a dostupných bytů neustále ubývá. Zároveň výrazně roste též cena stavebních prací, což se negativně promítá i do ceny nových bytů. Dostupnému bydlení navíc zasadili poslední ´ránu z milosti´ centrální bankéři, kteří svým opakovaným nekoncepčním zásahem do hypotečního trhu odstřihli od vlastního bydlení i celou střední třídu,“ doplňuje Korec.







Aktuální data Českého statistického úřadu ukazují, že se letos v hlavním městě začalo stavět jen 1607 nových bytů v bytových domech (z toho je navíc 800 v rámci jednoho projektu v Modřanech, kde se nyní staví zatím jen 250 bytů). To je méně než polovina prodejů za stejné období. Tento stav, který v hlavním městě panuje už dlouhé měsíce, se logicky odráží v cenících developerů. Počet dostupných nových bytů opět o něco poklesl, aktuálně se dá vybírat z 3252 nabízených bytů. „Nabídka dostupných nových bytů je čím dál tím horší. Na jeden nabízený byt jsou dva i více zájemců. Stále častěji se setkáváme s tím, že se na nový byt tvoří dokonce i pořadníky. Mnoho lidí se také musí spokojit i s horším bytem, jen aby na ně aspoň nějaký zbyl,“ popisuje aktuální situaci na pražském rezidenčním trhu Korec.

Jediným řešením, jak tento nedostatek nových bytů vyřešit, je odblokovat schvalovací proces a povolit více velkých konkurenčních projektů se stovkami bytů, nejlépe v okrajových částech Prahy. „Cena současných bytů nabízených v rámci menších projektů v širším centrum města sice neklesne, ale nové velké projekty v lokalitách s levnějšími pozemky umožní developerům stavět a nabízet také levnější byty, které nyní z jejich nabídky prakticky vymizely,“ doporučuje Korec a doplňuje, že podobných projektů, které by mohly s cenami nabízených bytů výrazně zamíchat, zůstává v povolovacím procesu zaseknutých několik desítek.