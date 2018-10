Frakovací jednička Halliburton (+2 %): Příští rok bude v americkém ropném odvětví lépe

Největší světový poskytovatel služeb pro frakování Halliburton oznámil nárůst zisku za červenec až září o 19,2 %. Poptávka po službách spojených s dokončováním ropných vrtů v Severní Americe se ale ocitly pod tlakem, ropovody jely na maximum a zákazníci méně utráceli. Příští rok se ale prý poptávka z amerického ropného a plynárenského odvětví zlepší.

Čistý zisk náležející společnosti stoupl na 435 milionů USD, v přepočtu 50 centů na akcii, což je 1 cent nad průměrným analytickým konsensem. Celkové příjmy za dané čtvrtletí dosáhly 6,17 miliardy USD, což je zhruba v souladu s průměrným analytickým odhadem 6,11 miliardy USD podle dat Bloombergu.

„Katalyzátory ke zlepšení poptávky po službách jsou jasně patrné,“ uvedl generální ředitel Jeff Miller.

Do výsledků firmy se promítá situace v severoamerické těžbě a na příslušném trhu. Kapacita potrubního vedení v Severní Americe je napjatá k prasknutí a prospektoři v USA a v Kanadě co do výdajů šlápli na brzdu: příští rok by podle Morgan Stanley mohli zvednout svoje výdaje o necelé jedno procento. Dva roky za sebou je přitom zvyšovali dvouciferným tempem.

Halliburton čerpá většinu příjmů ze severoamerického byznysu a návrat byznysu s hydraulickým štěpením hodně potřebuje. Frakováním, jak se této kontroverzní metodě také říká, se dobývá obtížně přístupná ropa nebo zemní plyn z velkých hloubek v zemi.



Miller mezi katalyzátory zmínil kromě narůstající kapacity pro odebírání vytěžené suroviny také podpůrné ocenění komodit.

Severomořská ropa Brent sice od začátku roku roste, za minulý týden ale odepsala 3 %. K nejnovějšímu týdennímu poklesu kromě vysokého růstu zásob (přírůstek více než 22 miliard barelů za poslední čtyři týdny) v pátek dopomohlo taktéž další zvýšení aktivity amerických těžařů. Ti za poslední týden přidali 4 aktivní vrtné soupravy, čímž se celkem dostali na číslo 873, poznamenávají analytici ČSOB.

Poprvé od května se minulý týden ve čtvrtek stalo, že rozdíl mezi termínovými kontrakty na americkou ropu na první a druhý měsíc se překlopily do negativního pásma. Říká se tomu contango a často to předznamenává útlum na trhu.

Bez přerušení šestým týdnem za sebou snižují svoje sázky na nárůst ceny americké ropy WTI také hedgeové fondy. Tyto sázky jsou teď na nejnižší úrovni od října 2017. Před pátečním zotavením americká ropa odepsala 10 % za něco přes dva týdny.

Výkonnost akcií Halliburton za posledních 5 let ukazuje graf níže. Dne v premarketu rostly o 2 %. Severomořská ropa Brent v 13:54 SELČ přidávala na burze ICE 0,2 % na 80,00 USD za barel.

Zdroje: Halliburton, Bloomberg, Reuters, Patria.cz