Swingové obchodování - střednědobý obchodní přístup

Nenašli jste se v krátkých intradenních obchodech ani v dlouhodobém investování, avšak chcete obchodovat na finančních trzích? Potom pro vás bude swingové obchodování to pravé. Je vhodné pro obchodníky, kteří mají pouze pár hodin volného času přes týden a pozice chtějí držet kratší dobu než u investování. Délka držení pozice se pohybuje od několika dnů až po týdny. Pojďte prozkoumat tento obchodní styl - svezte se na středních vlnách finančních trhů.

Co je swingové obchodování

Jedná se o střednědobý obchodní styl, který není tak náročný na čas. Obchodník nemusí neustále sedět před grafy a sledovat je. Pozice má otevřené několik dní či týdnů a na analýzu situace na trzích mu stačí pouze několik hodin týdně. Pokud máte přes den jiné povinnosti a chcete se věnovat obchodování, swing trading je ideální.

U swingového obchodování obchodník předpokládá, že se trh pohybuje v cyklu trend-korekce-trend. Dá se říci v tzv. vlnách, které se snaží zachytit a svézt se na nich z pohledu několika dní či týdnů. Z větší části swingoví obchodníci obchodují s trendem, někteří i proti němu, avšak zde už musíte přesně vědět, co děláte, a proto je dobré na začátku držet se trendu.

Co jsou to swingy

Pod pojmem swing si můžete představit například zhoupnutí se, vlny nebo oblouky. Ty trh tvoří v rámci trendu, jelikož trhy nejdou pouze jedním směrem. Po technické stránce označujeme swingem svíčku, která má vyšší vrchol nebo nižší dno než okolní svíčky. Pojďme si uvést grafický příklad:

Th poté tvoří série takovýchto swingů a určuje trend - downtrend, uptrend nebo sidetrend. Pojďme se například podívat na vývoj na US indexu S&P500:

Trh je v uptrendu, jelikož tvoří vyšší vrcholy a nižší dna. Jednoduše stačí buď manuálně spojit swingy trendovou čárou, nebo se dají použít i různé ukazatele, které swing spojují. Jedním takovým ukazatelem pro MetaTrader může být indikátor ZigZag.

Analýza trhu u swingového obchodování

Stejně jako u intradenního obchodování, i u swing tradingu se používá technická analýza. Ta odhalí, jaký je na trhu trend, většinou za pomocí swingů a také zpožděných trendových ukazatelů jako je klouzavý průměr, Bollingerova pásma nebo prosté trendové čáry.

Pro vstupy do obchodů na korekcích trendu je vhodné volit oscilátory, které umožní přesně vstoupit do obchodu ve směru hlavního trendu. Může se jednat o Relative Strength Index (RSI), dále Commodity Channel Index (CCI) nebo On Balance Volume (OBV).

Nejčastěji používané časové rámce jsou u swing tradingu H4 a D1, avšak pro vstupy se dají použít i menší, jako například M5 nebo M15.

Při intradenních obchodech se snažíme vyhnout vyhlašování důležitých makroekonomických zpráv, avšak u swing tradingu je chceme využít. V potaz je dobré brát možné zvýšení úrokových sazeb, inflační ukazatele PPI a CPI, ale i výhledy ekonomiky od Mezinárodního Měnového Fondu (IMF) či politická rizika v daném regionu.

Jaké instrumenty jsou pro swing trading vhodné

Podíváme-li se na statistické údaje, zjistíme, že americké indexy dlouhodobě rostou. Právě US indexy jako DJIA , S&P500 nebo Nasdaq jsou vhodné pro swingové obchodování na nákup. Dlouhodobý trend je znám a stačí vstupovat na korekcích, například u klouzavého průměru 200 na denním grafu. Pojďme se podívat na S&P500, denní graf a exponenciální klouzavý průměr s periodou 200:

CFD instrument na index S&P500:

Za rok 2018 tato strategie nabídla 7 obchodních příležitostí, poslední byla 11.10.2018, kdy se cena dostala pod klouzavý průměr. V takovém případě si můžete ještě pomoct oscilátorem RSI, který vám určí vstup do dlouhé pozice v okamžik, kdy se vrátí nad hodnotu 30.

Swingově můžete také obchodovat komodity jako je ropa WTI či BRENT. Ta je citlivá na mezinárodní obchod a obchodní války, dále zásoby ropy, rozhodnutí sdružení OPEC o těžebních limitech nebo přírodní katastrofy jako jsou hurikány.

Dalším vhodným instrumentem je zlato. Tento bezpečný přístav je i celkem volatilní a poskytuje tak prostor pro větší pohyb z pohledů několika dní čí týdnů. Jakmile začnou akciové indexy oslabovat a v ekonomikách se objeví náznaky nestability a zvýšená rizika poklesu, projeví se to růstem na zlatě.

A v neposlední řadě jsou to také měnové páry na Forexu. Zde je opravdu dobré sledovat veškeré možné fundamenty v rámci obou měn (jak hlavní tak vedlejší). Trendy se na devizovém trhu rychle mění, to je také důvod, proč jsou více vhodné pro intradenní obchodování, avšak i pro některé druhy spekulací se dají použít pro dlouhodobější obchody.

Nezapomeňte na řízení rizika

Jakmile už víte, jaká bude vaše swingová obchodní strategie a jaké instrumenty budete obchodovat, nezapomeňte na řízení rizika. To poté určí, zda budete z dlouhodobého pohledu ziskoví či nikoliv. Nejdůležitější je mít z dlouhodobého hlediska větší zisky než ztráty a toho docílíte tak, že budete v trhu hledat obchodní příležitosti, kde má prostor cena růst vaším směrem a z druhé strany je omezena významnými supporty či rezistencemi. Je dobré si po čase své obchody projít, podívat se na statistiku a zamyslet se nad tím, zda pro vaši ziskovost můžete něco udělat. Níže shrnujeme nejdůležitější zásady pro řízení rizika.

Hlavní zásady řízení rizika: