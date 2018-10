12.h - Evropa lehce v plusech, ale postupně ztrácí, euro slabší, ropa lehce v plusech, BCCP v plusu, O2 +4%

Evropské akciové trhy dopoledne vstupují do nového týdne růstem, který ale postupně poněkud uvadá.Výraznou roli hrají výsledkové zprávy firem jako jsou Fiat, Magneti Marelli, Philips , Ryanair a další. Výraznou roli hrají také očekávání spojená s problematickým návrhem italského rozpočtu, který bude tento čtvrtek posuzovat EK.Do třetice důležitým faktorem bude také vystoupení britské premiérky Mayové k vývoji Brexitu Euro dopoledne neudrželo ranní pozitivní ladění vůči dolaru patrně kvůli "italským" obavám. Koruna silnější vůči euru Ropa vstupuje do nového týdne v lehce optimistické náladě. Americká WTI pod hranicí pod 70 USD Brent těsně nad 80 USD BCPP na úvod týdne lehce v plusu a to především zásluhou zájmu o Erste a KB a silné růstové korekce pátečního nečekaného a bezdůvodného propadu akcií O2 . Ty se skokově vrací nad hranici 250 Kč Nedaří se akciím Monety, akcie ČEZ pouze stagnují. Zajímavý je skokový posun akcií PMČR, které se dotáhly do těsné blízkosti hranice 15 000 Kč