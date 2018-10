Co se stane, když Brusel odmítne italský rozpočet? Asi žádné velké drama, ale riziko opakování dluhové krize z r.2011 se zvýší

EK bude tento týden posuzovat návrh italského rozpočtu pro příští rok. Narůstají spekulace v tom smyslu, že komise italský návrh odmítne. EK bude o tomto jednat tento čtvrtek a již dříve naznačila, že s návrhem příliš nesouhlasí, protože neodpovídá pravidlům EU.Italské zadlužení aktuálně dosahuje cca 133,4% HDP a nová euroskeptická italská vláda zaslala do Bruselu pro rok 2019 návrh rozpočtového schodku ve výši 2,4% celkového HDP oproti předchozí vládou přislíbenému schodku ve výši 0,8% HDP Pokud EK stávající návrh odmítne začne běžet třítýdenní lhůta pro jednání o možných změnách, které by klíčový dokument uvedly do vzájemného souladu. Pokud nebude dohoda nalezena mohou vejít v platnost odvetná opatření EU proti Itálii Podle komentátorů je odmítnutí ze strany EK více než pravděpodobné a následně je také velmi pravděpodobné, že nová italská vláda nebude chtít ustoupit ze svých návrhů. Následná aktivace "Excessive Deficit Procedure" nebude pro Itálii velkou přítěží, ale zvýší celkový tlak na zemi a přinese mnohem přísnější posuzování všech dalších kroků a celkového vývoje.V rámci zmíněné procedury bude především Itálie vyzvána k předložení plánu, který by měl zjednat nápravu včetně náležitých deadlinů. Je pravděpodobné, že na EDP budou především reagovat finanční trhy dalším růstem averze vůči italským dluhopisům. Výnos 10letých italských vládních dluhopisů se zvýšil na aktuálních cca 3,77%, výnos "třicítek" pak na cca 4,2%. Pokračující tlak v tomto směru by mohl zatlačit italské finance zpět do stavu finanční krize z roku 2011. To by mohlo negativně ovlivnit postoj investorů k dalším zemím EU především z její periferie.