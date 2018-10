Největší nebezpečí pro dolar sedí v Bílém domě

Eswar Prasad působí jako profesor ekonomie na Cornell University a pracuje i pro známou Brookings Institution. Na stránkách New York Times tvrdí, že americký prezident Donald Trump podkopáváním vlády práva a nezávislých institucí jako například centrální banky ohrožuje samotný základ americké ekonomické síly, kterým je dolar.



Americká měna je nyní podle ekonoma ohrožena hned z několika stran. Jeho pozici ve světové ekonomice chtějí zviklat země, kterých se dotýkají americké sankce, a mezi ně patří zejména Írán a Rusko. K nim se přidává ekonomická konkurence Spojených států, kterou představuje zejména Čína. A dokonce i spojenci v Evropské unii „by rádi oslabili pozici dolaru ve světovém finančním systému“. Prozatím mají smůlu, protože americká ekonomika a její trhy jsou stále největší na světě a k dolaru neexistuje odpovídající alternativa. V delším období ale může vše vypadat jinak.





„Silná pozice dolaru ve světě je odrazem víry v americké instituce. Tedy i v systém udržující vzájemnou rovnováhu mezi jednotlivými složkami vlády, ve vládu práva a v nezávislou centrální banku. Tyto instituce ukázaly svou odolnost a získaly si důvěru globálních investorů, kteří v těžkých časech vnímají dolar jako bezpečný přístav. Prezident Trump a jeho lidé ale tyto instituce podkopávají jak svými slovy, tak svými činy,“ píše Prasad.Spojené státy nyní podle profesora těží z toho, že téměř všechny komoditní kontrakty jsou naceněny v dolarech, dolar tvoří dominantní součást devizových rezerv centrálních bank a používá se k vypořádání významné části mezinárodních obchodů. Dolarové transakce totiž probíhají většinou přes americké banky a vláda USA tak má páku, kterou může tlačit na země, jako je Rusko či Írán, a omezovat jejich přístup do globálního finančního systému. Na kurz dolaru pak citlivě reagují rozvíjející se ekonomiky , které jsou tudíž značně ovlivněny americkou monetární politikou. Proto se snaží tuto vazbu oslabit a přidávají se k Rusku, Íránu, Číně a Evropské unii . Tedy všem, kteří nechtějí být zajatci dolarového systému.Prasad se domnívá, že v minulosti by podobné snahy měly jen omezenou šanci na úspěch. Ovšem nyní jim značně napomáhají Trumpovy kroky a slova. Ten totiž vedle útoků na tradiční instituce zvyšuje vládní dluhy, oslabuje regulaci a tím zvyšuje rizika bankovního systému. Jeho vláda se chová, jako kdyby stála nad zákonem a otevřeně útočí na Fed . „Dominance dolaru může trvat i po Trumpovi, ale také nemusí. Pokud bude prezident i nadále podrážet americké instituce, dolar bude trpět. Nakonec právě to může být tou největší jizvou, kterou tato vláda na ekonomice zanechá,“ uzavírá Prasad.Zdroj: NYTimes