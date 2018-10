Itálie bude reagovat na kritiku kvůli rozpočtu. Spekuluje se o snížení deficitu z 2,4 na 2,1% HDP

Dnes by měla Itálie reagovat na argumenty (=kritiku) EU ohledně návrhu rozpočtu. Objevují se spekulace, že by italská vláda mohla ustoupit a snížit plán na deficit v příštím roce z 2,4 procenta na 2,1. Ale zatím jsme na úrovni spekulací, faktem je, že Itálie má nižší rating. Moody's jej snížila na Baa3 díky změně strategie vládu vůči veřejným rozpočtům (=zvýšení plánovaných deficitů) a vysokému zadlužení (Itálie má v EU druhý nejvyšší dluh v poměru k HDP). Finanční trh to očekával, takže reakce nebyla nijak divoká. Navíc nakonec výhled na další změnu ratingu není „negativní“, ale „stabilní“.

Problémem je, že rating je těsně v tzv. investičním pásmu, jen krůček od tzv. spekulativního pásma. Další snížení by proto nutilo mnoho institucionálních investorů italský dluh prodat. Už samotný tento fakt by mohl některé opatrnější investory, zvlášť po zkušenosti s dluhovou krizí EMU před pár lety, začít svoje pozice snižovat. Každopádně nervozita finančního trhu z Itálie se lehce začíná postupně přesouvat i na další země „periferie“ EMU, tedy na Portugalsko a Španělsko, jak je vidět na vývoji spreadů na dalším obrázku.







David Navrátil